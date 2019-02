Ônibus espacial Endeavour conclui sua última missão

O ônibus espacial Endeavour completou na madrugada desta quarta-feira sua 25.ª e última missão. Após 16 dias de trabalho na Estação Espacial Internacional (ISS, pela sigla em inglês), a nave aterrissou às 3h35 (horário de Brasília) no Centro Espacial Kennedy, sul da Flórida, trazendo à Terra seus seis tripulantes.

Aposentado, o Endeavour seguirá o mesmo destino do Discovery: vai virar peça de museu. Segundo a Nasa, a agência espacial americana, o Endeavour será exposto no California Science Center, em Los Angeles, e o Discovery, no Steven F. Udvar Hazy Center, uma ala do Museu Aeroespacial do Smithsonian Institution, na Virgínia.

Da frota dos ônibus espaciais, resta apenas um em atividade: o Atlantis. E por pouco tempo: em julho, a nave fará seu derradeiro voo, também à ISS. Ao regressar, a Nasa terá encerrado a era dos ônibus espaciais, inaugurada há 30 anos. Com a aposentadoria das naves americanas, as cápsulas espaciais russas serão a alternativa imediata para viagens até a estação internacional.

Em sua última missão, o Endeavour levou ao espaço um experimento de dois bilhões de dólares financiados por 16 países da América do Norte, Europa e Ásia: o Espectrômetro Magnético-Alfa, que poderá determinar a existência da matéria escura. O equipamento foi instalado com sucesso no exterior da ISS.

O Endeavour é o ônibus espacial mais jovem da frota original de seis aeronaves. Foi lançado pela primeira vez em 1992 e acumula 12 voos à estação espacial – que ajudou a construir -, 299 dias de operações e o transporte de 173 tripulantes. Desta última missão, participaram o comandante Mark Kelly, o piloto Gregory Johnson, os especialistas de missão Michael Fincke, Greg Chamitoff, Andrew Feustel, e o astronauta da Agência Espacial Europeia Roberto Vittori.