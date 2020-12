Ondas de rádio são detectadas a anos-luz da Terra

Um artigo publicado no último dia 16 no periódico científico Astronomy & Astrophysics revelou a recepção daquela que pode ser a primeira emissão de ondas de rádio já detectada fora do nosso sistema solar. O sinal teria vindo da constelação Boötes, localizada no hemisfério celestial norte.

Boötes contém uma estrela e um planeta, do qual a emissão teria vindo, de acordo com a análise dos pesquisadores. Se confirmada, a detecção da onda pode abrir as portas para uma nova era de exploração de mundos longe dos nossos, a anos-luz de distância.

O planeta em questão é comparado pelos especialistas a Júpiter, embora seja muito mais quente do que ele, devido ao fato de ambos serem gigantes de gás. Ele está localizado a 51 anos-luz da Terra e emitiu, segundo os cientistas, uma assinatura de rádio significativa. A origem do sinal é desconhecida.

Além disso, o artigo salienta observações acerca do campo magnético do planeta. Esse campo pode contribuir para a habitabilidade de determinado planeta, uma vez que tem o poder de proteger a atmosfera de raios cósmicos e do vento solar.