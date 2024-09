Onda de calor volta a ganhar força nesta semana

Após um final de semana de trégua, com temperaturas amenas no Sul, no Sudeste e em parte do Centro-Oeste, em decorrência de uma frente fria, o calorão volta a ganhar força. Todo o Centro-Oeste, assim como o interior de SP, o Tocantins e o interior do Nordeste, podem ter temperaturas pelo menos 3 graus acima da média.

A oitava onda de calor do ano, segundo o Climatempo, deve durar pelo menos até a quarta-feira, 2. Até lá as temperaturas devem aumentar no Sul e no Sudeste e as máximas podem atingir os 42 graus em Cuiabá, no Mato Grosso, e em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu uma alerta amarelo de perigo potencial para todo o Centro-Sul do país.

Risco de queimadas

As altas temperaturas vêm acompanhadas de tempo seco e má qualidade do ar. O Inmet emitiu um alerta laranja de perigo devido à umidade relativa abaixo dos 20% para norte de Minas Gerais e Goiás, leste da Bahia, sul do Tocantins e do Maranhão e sudoeste do Piauí.

Além do perigo para a saúde, provocando ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz, também há um risco para o meio ambiente. Segundo o Climatempo, serão vários dias consecutivos com alto potencial para queimada, qualidade do ar comprometida e céu esbranquiçado. Veja as instruções do Inmet:

Beba bastante líquido

Atividades físicas não são recomendadas

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Alívio

A partir de quarta, uma frente fria avança pelo Sul do país e, até sexta 4 deve amenizar as temperaturas no Centro-Sul do país, desta vez por um período um pouco mais longo. À exemplo do que aconteceu no último fim de semana, no entanto, a massa mais fresca não deve atingir a região central do Brasil, onde as temperaturas continuarão acima da média até a semana seguinte.