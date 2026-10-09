O templo romano descoberto poucos centímetros abaixo de floresta na Alemanha; confira vídeo

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Arqueólogos desenterraram um templo romano dedicado a Marte, deus da guerra, em um sítio próximo ao forte Kapersburg, na Alemanha. A descoberta, feita em escavações recentes, revela uma estrutura retangular e fragmentos de estátuas, incluindo uma da deusa Vitória, no Limes Germânico-Rético, Patrimônio Mundial da Unesco.

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Arqueólogos encontraram restos de um templo dedicado a Marte, deus romano da guerra, em um sítio arqueológico nas montanhas Taunus, no estado de Hesse, na Alemanha. A construção foi escavada a poucos centímetros sob o solo da floresta na região de escavações do forte militar romano Kapersburg, nos arredores do norte de Frankfurt.

O anúncio feito pelo Escritório Estadual de Preservação de Monumentos de Hesse no dia 25 de setembro destaca que a região é escavada desde 2024 e o forte de Kapersburg é considerado um dos mais bem preservados, onde os romanos estiveram por aproximadamente 150 anos, no século II d. C. A área permaneceu coberta desde então e as estruturas preservadas sem ação de agricultura intensiva ou outras intervenções no solo.

O templo, encontrado no último ano de escavações, é retangular com aproximadamente cinco metros de comprimento. No seu interior, há uma câmara menor com paredes de aproximadamente 50 centímetros de espessura, de acordo com reportagem do jornal alemão hessenchau. Os pesquisadores acreditam que a estrutura pode ter sido um templo ambulatorial, construção religiosa com uma sala central de culto e passagens cobertas em volta.

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Uma inscrição encontrada no templo sugere que ele era dedicado a Marte, e um fragmento também encontrado pode ter sido de uma estátua do deus. Outra estátua encontrada é apontada como a da deusa Vitória, que simboliza o triunfo associado às conquistas militares romanas. Sua identificação foi possível graças a características específicas como asas, um ramo de palmeira e uma coroa de louros, segundo hessenchau.

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O sítio arqueológico faz parte do Limes Germânico-Rético Superior, sistema de fortificações na fronteira do Império Romano entre os rios Reno e Danúbio, na atual Alemanha, e é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco desde 2005.