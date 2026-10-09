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Ciência

O templo romano descoberto poucos centímetros abaixo de floresta na Alemanha; confira vídeo

Construção era dedicada a Marte, deus da guerra, e integrava forte militar romano Kapersburg

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 15h27 | Atualizado em 9 out 2026, 16h05
Três arqueólogos, dois homens e uma mulher, ajoelhados em uma escavação, examinando cuidadosamente ruínas de pedra. Ao fundo, pilhas de terra e uma floresta de árvores altas e finas.
Arqueólogos em escavação em sítio arqueológico nas montanhas Taunus, em Hesse, na Alemanha (Lars Görze MA, LfDH/Divulgação)
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Arqueólogos encontraram restos de um templo dedicado a Marte, deus romano da guerra, em um sítio arqueológico nas montanhas Taunus, no estado de Hesse, na Alemanha. A construção foi escavada a poucos centímetros sob o solo da floresta na região de escavações do forte militar romano Kapersburg, nos arredores do norte de Frankfurt.

O anúncio feito pelo Escritório Estadual de Preservação de Monumentos de Hesse no dia 25 de setembro destaca que a região é escavada desde 2024 e o forte de Kapersburg é considerado um dos mais bem preservados, onde os romanos estiveram por aproximadamente 150 anos, no século II d. C. A área permaneceu coberta desde então e as estruturas preservadas sem ação de agricultura intensiva ou outras intervenções no solo.

Uma arqueóloga de cabelos castanhos presos, vestindo camiseta preta e calças marrons, ajoelhada no chão de terra, usando uma linha vermelha para demarcar uma área ao lado de pedras. Um carretel de linha e uma estaca metálica estão no chão.
Arqueólogos em escavação em sítio arqueológico nas montanhas Taunus, em Hesse, na Alemanha (Lars Görze MA, LfDH/Divulgação)

O templo, encontrado no último ano de escavações, é retangular com aproximadamente cinco metros de comprimento. No seu interior, há uma câmara menor com paredes de aproximadamente 50 centímetros de espessura, de acordo com reportagem do jornal alemão hessenchau. Os pesquisadores acreditam que a estrutura pode ter sido um templo ambulatorial, construção religiosa com uma sala central de culto e passagens cobertas em volta.

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Uma inscrição encontrada no templo sugere que ele era dedicado a Marte, e um fragmento também encontrado pode ter sido de uma estátua do deus. Outra estátua encontrada é apontada como a da deusa Vitória, que simboliza o triunfo associado às conquistas militares romanas. Sua identificação foi possível graças a características específicas como asas, um ramo de palmeira e uma coroa de louros, segundo hessenchau.

Fragmentos de estátuas de pedra clara, com detalhes esculpidos, parcialmente enterrados em terra seca e arenosa
Estátua da deusa romana Vitória encontrada em escavação em sítio arqueológico nas montanhas Taunus, em Hesse, na Alemanha (Lars Görze MA, LfDH/Divulgação)
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O sítio arqueológico faz parte do Limes Germânico-Rético Superior, sistema de fortificações na fronteira do Império Romano entre os rios Reno e Danúbio, na atual Alemanha, e é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco desde 2005.

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