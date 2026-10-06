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Ciência

O que são os ‘mensageiros misteriosos’ do espaço no trabalho premiado com o Nobel de Física

Estudo utiliza o gelo do Polo Sul para captar neutrinos provenientes do cosmos, oferecendo uma visão sobre as regiões distantes do firmamento

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 09h00
Ilustração de um personagem azul-roxo com braços e pernas, flutuando sobre uma linha pontilhada que passa por um bloco azul e verde com um floco de neve. Acima, um rosto laranja triste e um rosto verde irritado com um raio
Neutrinos: partículas subatômicas raras - (Academia Sueca de Ciências/Reprodução)
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O físico belga Francis Halzen ganhou, nesta terça-feira, 6, o Prêmio Nobel de Física 2026 por um trabalho pioneiro que utiliza o gelo do Polo Sul para captar neutrinos provenientes do cosmos distante, oferecendo uma visão sobre as regiões mais remotas do espaço. “O prêmio deste ano trata de mensageiros misteriosos vindos do espaço”, disse Ellen Moons, secretária-geral da Academia Real Sueca de Ciências, em uma coletiva de imprensa.

Halzen, que é professor na Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, foi homenageado “por contribuições decisivas para o Observatório de Neutrinos IceCube e pela descoberta de neutrinos de alta energia de origem astrofísica”, afirmou o júri. O trabalho foi fundamental para o observatório — “um quilômetro cúbico de gelo equipado com sensores de luz” — e “abriu caminho para um novo tipo de astronomia”.

Utilizando o observatório, pesquisadores conseguem captar neutrinos — partículas subatômicas raras — provenientes de “processos extremamente energéticos no universo distante”.

A academia explicou que neutrinos de alta energia são gerados nos mesmos ambientes que outras partículas. “No entanto, ao contrário de outras partículas, os neutrinos chegam até nós sem mudar de direção ou perder energia. Isso significa que eles podem fornecer informações que não estão disponíveis de nenhuma outra maneira”, afirmou a instituição em um comunicado.

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Homem idoso de pele clara, cabelos e barba grisalhos, óculos redondos, camisa listrada azul e branca, braços cruzados, olhando para frente com expressão séria, em fundo cinza escuro
Francis Halzen: Universidade de Wisconsin–Madison (National Academy of Sciencies/Reprodução)

O começo de tudo

Halzen apresentou sua ideia para o observatório pela primeira vez em 1988, e a proposta rapidamente conquistou o apoio de outros pesquisadores. Testes preliminares foram realizados apenas alguns anos depois, mas o observatório só foi concluído em 2011. “Neutrinos cósmicos de energias extremamente altas são muito raros; por isso, é necessário um volume enorme de gelo para observar um número adequado de colisões”, explicou o júri.

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“Para mim, a maior satisfação — além de ganhar o Prêmio Nobel — é a esperança de que isso reflita sobre as pessoas realmente corajosas que se juntaram a mim no início deste projeto”, disse Halzen.

Este é o segundo Prêmio Nobel da temporada, após a entrega do prêmio de Medicina na segunda-feira ao psiquiatra e neurologista americano Karl Deisseroth e aos cientistas alemães Peter Hegemann e Georg Nagel. Os pesquisadores foram homenageados por seu trabalho pioneiro no campo da optogenética, que envolve o controle de sinais nervosos por meio da luz.

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(Com AFP)

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