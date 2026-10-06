O que o derretimento dos Alpes suíços revela sobre os povos antigos

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O degelo acelerado nos Alpes Suíços, causado pelo aquecimento global, revela uma janela única para o passado. Artefatos de milhares de anos, como esquis e roupas, antes preservados no gelo, vêm à tona, oferecendo insights valiosos sobre civilizações antigas. Arqueólogos correm contra o tempo para resgatar essas relíquias orgânicas antes que se percam.

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Na Suíça, os Alpes têm passado por uma dualidade complexa. Com o aquecimento global e cada vez mais ondas de calor na Europa, o gelo milenar que permanecia no topo das montanhas derrete cada vez mais rápido. Ao mesmo tempo em que é um grave problema climático, a situação traz uma novidade para arqueólogos e antropólogos: a descoberta de itens de milhares de anos atrás, deixados por populações antigas e que foram conservados pelo gelo. De pares de esquis até roupas e restos humanos, a história de povos antigos tornou-se mais disponível à consulta com o degelo das montanhas.

Ao redor do mundo, parte dos itens sempre encontrados em escavações arqueológicas incluem cerâmicas, metais, e esculturas de pedra. No caso dos povos que viviam perto de áreas imersas em gelo, como os Alpes Suíços, outros tipos de itens milenares conseguem sobreviver pelo frio do ambiente, como couro, roupas, madeiras e restos mortais.

Encontrado este ano pelo pesquisador Romain Andenmatten, um par de esquis é um exemplo desse tipo de item antigo. A peça de madeira que pode ter mais de 2.500 anos é similar a outra que já havia sido encontrada pelo pesquisador, há cerca de três anos atrás.

O degelo dos Alpes trouxe à ciência uma série de novas descobertas arqueológicas com o passar dos anos. O último inverno, em especial, teve pouca neve, e o verão europeu trouxe onda atrás de onda de calor extremo, que não só derreteu as geleiras — responsáveis pelo abastecimento do rio Reno — como também impactou todo o ecossistema da região.

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No caso suíço, os Alpes perderam cerca de 20% de todo seu gelo nos últimos cinco anos, e de acordo com informações do New York Times, a ciência afirma que 97% de todo esse gelo pode ser perdido permanentemente até o fim do século. Foram essas formações gélidas que guardaram por tantos anos os restos de material orgânico pertencentes à vida diária dos povos antigos.

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Cumbucas do primeiro milênio a.C., uma aljava de casca de bétula de 2.800 a.C., uma estatueta de uma figura humana dos últimos dois séculos a.C. entre outros itens fazem parte do espólio deixado por populações que formaram, com o passar dos milênios, a população que hoje é a Suíça. Ainda ao NYT, a arqueóloga Regula Gubler explicou que a maior parte dos itens da época e da região eram feitos de materiais orgânicos, e que encontrar vestígios como sapatos de couro e cestas torna o trabalho “especial”.

Com o degelo, há urgência para que os arqueólogos coletem o máximo de itens possíveis. Como em sua maioria os itens são feitos de materiais orgânicos, a partir do momento em que descongelam, eles podem se decompor rapidamente, ou até serem saqueados por “caçadores de tesouros” da região. Parte dessas relíquias pode nunca mais ser encontrada, simplesmente porque não há gente o suficiente para analisar e coletar tudo em todas as áreas.

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No caso do pesquisador Andenmatten, ele encontrou as duas partes de um par de esqui por causa de uma iniciativa de arqueólogos em Valais. Preocupados com esses itens, eles criaram o aplicativo IceWatcher, feito para qualquer pessoa que passe, trilhe ou pesquise a região e possa, ao acaso, encontrar uma dessas relíquias. Com o aplicativo, as pessoas podem registrar o ponto específico em que um item, que pode ou não ser antigo, está localizado.