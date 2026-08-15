Só hoje no Abril Day: assine 4 Revistas Impressas por R$ 32,90/mês!
Ciência

O que está por trás das alterações dramáticas no comportamento das borboletas

Estudo demonstra que muitas espécies de voo gracioso estão migrando para outros hábitats em razão do aquecimento global

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 08h00 | Atualizado em 17 ago 2026, 10h16
DESLOCAMENTO - Inseto examinado na pesquisa australiana: mudanças que mexem com os ecossistemas
DESLOCAMENTO - Inseto examinado na pesquisa australiana: mudanças que mexem com os ecossistemas (Shawan Chowdhury/.)
Continua após publicidade
O que está por trás das alterações dramáticas no comportamento das borboletas Priorizar nos meus resultados Google

“O bater das asas de uma borboleta no Brasil pode causar um furacão no Texas.” A frase do meteorologista americano Edward Lorenz (1917-2008) sintetiza um dos postulados de sua Teoria do Caos — segundo o qual um pequeno evento fortuito em determinada parte do planeta pode desencadear consequências ambientais até em lugares distantes. O chamado “efeito borboleta” do imaginário popular é uma metáfora, evidentemente. Mas pode ser lido como alerta diante de novas descobertas sobre o inseto de asas coloridas e voo gracioso. Publicado na revista científica Nature Ecology & Evolution, um trabalho de biólogos da Universidade Monash, na Austrália, apontou que as mudanças climáticas estão levando a alterações dramáticas no comportamento das borboletas ao redor do mundo.

O levantamento, que condensa dados de pesquisas sobre 1 758 espécies em 105 países, mostra que as mudanças de temperatura e degradações do meio ambiente estão levando as borboletas a migrar de seus hábitats originais. O deslocamento atinge 79% dos casos analisados e a causa inequívoca é a nova realidade climática da Terra.

Os efeitos disso são profundos. “Temperaturas mais elevadas podem permitir que algumas espécies sobrevivam em locais que antes eram frios demais e prolongar sua estação reprodutiva”, afirma Shawan Chowdhury, autor principal do estudo e chefe do Laboratório Global Change Ecology. O pesquisador, porém, afirma que o impacto positivo sobre as populações de algumas borboletas não é necessariamente bom, já que pode implicar contração de outras espécies na região invadida, o que ocorreu com 27% das borboletas analisadas. “Se as populações remanescentes se tornarem pequenas, isoladas ou expostas a ameaças, o risco de extinção pode aumentar”, alerta Chowdhury.

Siga
VIDA FUGAZ - O bichinho voador: um papel essencial
VIDA FUGAZ – O bichinho voador: um papel essencial (Robert Pickett/Getty Images)
Continua após a publicidade

O Brasil faz parte do novo mapeamento. Casa de 3 500 das cerca de 20 000 espécies de borboletas do mundo, o país é representado pelos estudos sob comando de André Freitas, professor titular do Instituto de Biologia da Unicamp. Além do valor inestimável das borboletas para a polinização das plantas, o docente destaca a importância delas no ecossistema como base da cadeia alimentar — seus ovos e lagartas são alimento para outros insetos, aves e pequenos mamíferos. O fator que as torna ainda mais essenciais é que funcionam como indicadores biológicos. “Elas mostram que um lugar está mudando antes de nós percebermos”, diz o professor. As borboletas têm vida fugaz, de poucas semanas, e muitas vezes nos passam despercebidas. Mas não se engane: quando elas batem as asas em fuga, é bom o planeta inteiro se preocupar.

Publicado em VEJA de 14 de agosto de 2026, edição nº 3008

Publicidade
TAGS:
Ambiente
Aquecimento Global
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 50% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).