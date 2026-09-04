O que está por trás da mudança no mapa-múndi aprovada pela ONU que torna a África maior?
Iniciativa liderada pelo Togo corrige distorções baseadas em modelos do século 16; apenas os Estados Unidos votaram contra a proposta
A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta sexta, 4, uma resolução para ajustar a representação do mundo nos mapas. A decisão segue a proposta liderada pelo Togo em busca de uma representação cartográfica mais justa baseada em dados científicos e em nome de uma reparação histórica, segundo a entidade. Na versão atualizada, o continente africano deve ser o principal modificado com aparência maior em comparação às versões amplamente utilizadas. O Brasil também aumenta nos mapas corrigidos.
A votação contou com 164 votos favoráveis pela mudança, apenas um voto contrário dos Estados Unidos, e seis abstenções.
O ministro das Relações Estrangeiras do Togo, Robert Dussey, afirmou antes da votação que a aprovação envia a mensagem importante de que a Assembleia acredita na “verdade científica”.
“Esta discussão não é uma discussão política, mas sim científica, porque há evidências científicas. Portanto, todos nós temos que aceitar a realidade”, afirmou Dussey.
Uma abaixo-assinado na internet intitulado “Corrija o mapa” — mesmo nome da proposta apresentanda na Assembleia da ONU — conta com mais de 11.700 assinaturas e afirma que o modelo distorcido “representa de forma equivocada a dimensão da África e diminui sua importância”.
Por que há distorção?
A dificuldade com os mapas reside em como traduzir a forma esférica da Terra para uma superfície plana. Os mapas utilizados atualmente se baseiam na projeção de Mercator, concebida no século 16 pelo geógrafo belga Gerardo Mercator.
Mas o modelo de Mercator é eurocêntrico e distorce as áreas próximas aos polos enquanto encolhe as regiões equatoriais, fazendo com que regiões como a Europa e a América do Norte pareçam muito maiores do que realmente são, enquanto a África e a América do Sul parecem menores.
A Groenlândia, portanto, aparenta ter o mesmo tamanho que a África e a América do Sul, quando, na realidade, o continente africano é 14 vezes maior que a ilha ártica, e o Brasil sozinho é quatro vezes maior.
(Com AFP)