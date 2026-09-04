O que está por trás da mudança no mapa-múndi aprovada pela ONU que torna a África maior?

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A ONU aprovou uma resolução para ajustar a representação do mundo nos mapas, buscando correção histórica e científica. Liderada pelo Togo, a medida fará a África parecer maior, corrigindo a distorção da projeção de Mercator que favorece o Eurocentrismo e encolhe regiões equatoriais.

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A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta sexta, 4, uma resolução para ajustar a representação do mundo nos mapas. A decisão segue a proposta liderada pelo Togo em busca de uma representação cartográfica mais justa baseada em dados científicos e em nome de uma reparação histórica, segundo a entidade. Na versão atualizada, o continente africano deve ser o principal modificado com aparência maior em comparação às versões amplamente utilizadas. O Brasil também aumenta nos mapas corrigidos.

A votação contou com 164 votos favoráveis pela mudança, apenas um voto contrário dos Estados Unidos, e seis abstenções.

O ministro das Relações Estrangeiras do Togo, Robert Dussey, afirmou antes da votação que a aprovação envia a mensagem importante de que a Assembleia acredita na “verdade científica”.

“Esta discussão não é uma discussão política, mas sim científica, porque há evidências científicas. Portanto, todos nós temos que aceitar a realidade”, afirmou Dussey.

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Uma abaixo-assinado na internet intitulado “Corrija o mapa” — mesmo nome da proposta apresentanda na Assembleia da ONU — conta com mais de 11.700 assinaturas e afirma que o modelo distorcido “representa de forma equivocada a dimensão da África e diminui sua importância”.

Por que há distorção?

A dificuldade com os mapas reside em como traduzir a forma esférica da Terra para uma superfície plana. Os mapas utilizados atualmente se baseiam na projeção de Mercator, concebida no século 16 pelo geógrafo belga Gerardo Mercator.

Mas o modelo de Mercator é eurocêntrico e distorce as áreas próximas aos polos enquanto encolhe as regiões equatoriais, fazendo com que regiões como a Europa e a América do Norte pareçam muito maiores do que realmente são, enquanto a África e a América do Sul parecem menores.

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A Groenlândia, portanto, aparenta ter o mesmo tamanho que a África e a América do Sul, quando, na realidade, o continente africano é 14 vezes maior que a ilha ártica, e o Brasil sozinho é quatro vezes maior.

(Com AFP)