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Ciência

O que disse o diretor da Nasa sobre tripulação masculina da missão Artemis III

Desde seu retorno à Casa Branca, o presidente americano, Donald Trump, ordenou que as agências federais eliminassem iniciativas para a diversidade e inclusão

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 16h03
Quatro astronautas sorridentes, três homens brancos e um homem negro, vestem macacões azuis com emblemas da NASA e ESA, posando em frente às bandeiras dos EUA e do Texas
O comandante astronauta da Nasa, Randy Bresnik, o piloto astronauta da ESA (Agência Espacial Europeia), Luca Parmitano, o especialista em missões da NASA, Frank Rubio, e o especialista em missões Andre Douglas discursam durante uma coletiva de imprensa anunciando a tripulação da Artemis III -  (RONALDO SCHEMIDT/AFP)
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O que disse o diretor da Nasa sobre tripulação masculina da missão Artemis III Priorize VEJA no Google

O chefe da Nasa, Jared Isaacman, defendeu nesta quarta-feira, 10, a composição da tripulação da terceira missão do programa Artemis, que busca levar seres humanos de volta à Lua, formada exclusivamente por homens. O anúncio de uma tripulação 100% masculina gerou questionamentos e críticas sobre uma possível interferência política, já que, desde seu retorno à Casa Branca, o presidente Donald Trump ordenou que as agências federais eliminassem iniciativas relacionadas à diversidade e inclusão.

Isaacman ressaltou nas redes sociais que a seleção da tripulação “não está ligada a decisões políticas”. “O Escritório de Astronautas designa a tripulação que oferece à missão a melhor possibilidade de cumprir seus objetivos”, afirmou, acrescentando que fatores como perfil, experiência e disponibilidade dos astronautas são levados em consideração.

A terceira fase do programa Artemis III consistirá em testar a espaçonave Orion e realizar manobras de encontro e acoplamento com módulos de pouso lunar. Ela não incluirá uma viagem à Lua.

A tripulação anunciada na terça-feira inclui os astronautas americanos Randy Bresnik, Andre Douglas e Frank Rubio, além do italiano Luca Parmitano, o primeiro europeu a participar de uma missão Artemis. A Nasa prometeu levar à Lua uma mulher e uma pessoa negra.

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No ano passado, porém, a Nasa retirou de algumas de suas páginas na internet referências a esse compromisso e, de forma mais ampla, à diversidade. Isso não significa necessariamente que a promessa tenha sido abandonada, mas ela deixou de ser explicitamente mencionada.

Isaacman afirmou que aqueles que levantam essa preocupação talvez não conheçam bem a forma como as tripulações são organizadas e lembrou que já há astronautas em treinamento específico para a Lua que se encaixariam melhor em futuras missões de alunissagem.

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(Com AFP)

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