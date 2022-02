O plano dos Estados Unidos para conter o avanço da China na ciência

Além de ser uma potência econômica e estar hoje no centro das atenções esportivas por conta da realização dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, a China tem assumido um papel de protagonismo na ciência mundial. Esse avanço não passou despercebido pelos Estados Unidos, que lançaram mão de um plano para tentar se manter à frente dos chineses.

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou uma lei que pode ampliar o orçamento destinado à pesquisa científica. A legislação, chamada America Competes Act, ou América Compete, dobraria o orçamento anual de US$ 18 bilhões da National Science Foundation (NSF), responsável pelo financiamento de boa parte das pesquisas acadêmicas de base do país. Outros US$ 11 bilhões seriam autorizados para o orçamento do escritório científico do Departamento de Energia, responsável por pesquisas em áreas como fissão nuclear.

E a lei também destinaria US$ 52 bilhões diretamente à pesquisa, desenvolvimento e produção de semicondutores, usados em praticamente qualquer equipamento tecnológico, de smartphones a carros. São produzidos principalmente na Ásia e, por conta da alta demanda provocada pela pandemia e pela disrupção nas rotas de transporte, esses insumos se tornaram escassos nos Estados Unidos. Tanto que o presidente Joe Biden já acenou para a necessidade de autossuficiência no setor.

Há ainda uma série de dispositivos para impedir que as descobertas científicas feitas em solo americano sejam aproveitadas por outras nações. Um deles, por exemplo, estipula que cientistas que receberam financiamento da America Competes Act não podem participar de processos seletivos considerados “malignos” realizados fora do país.

Os cientistas e pesquisadores estão animados, mas também cautelosos. Para garantir a aprovação, a lei recebeu alguns complementos polêmicos, incluindo limites para a quantidade de recursos advindos de fundos estrangeiros e para o recrutamento de talentos internacionais. Esse é um dos temas mais debatidos, mas não é o único.

Uma parcela dos cientistas também não acredita que todo o dinheiro prometido será de fato destinado à pesquisa. Em 2007, uma lei parecida (e com nome idêntico) foi aprovada e assinada pelo então presidente George W. Bush. A promessa era justamente fomentar a pesquisa americana, mas boa parte dos recursos nunca chegaram aos projetos.

A lei ainda não entrou em vigor. Há outra versão, elaborada pelo Senado, e os representantes vão analisar ambas e chegar a um acordo sobre os pormenores. Mesmo que ela não se materialize da maneira como foi proposta, os pesquisadores americanos afirmam que qualquer aumento no financiamento será bem-vindo.