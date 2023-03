O papel dos rios andinos na emissão de gases carbônico e metano

O efeito estufa é recorrentemente atribuído a ações antrópicas em ambientes urbanos. No entanto, um estudo recente publicado na Nature apontou que os rios, especificamente a cabeceira do Amazonas, têm um impacto maior nesse processo do que se acreditava.

De acordo com o trabalho, os fluxos de água que nascem na cordilheira dos Andes para dar origem ao maior rio do mundo são responsáveis por 35% e 72% das emissões, respectivamente, do gás carbônico e do metano de toda a bacia do rio Amazonas.

A natureza desenvolveu, ao longo de milênios, um sistema de trocas gasosas com a atmosfera que estabeleceu um ciclo virtuoso que permite, até hoje, a manutenção da vida na Terra. Os sistemas aquáticos contribuem substancialmente e são responsáveis, por exemplo, pela emissão de 41% de todo o metano global.

Os rios têm um papel importante nesse regime. Ao incorporar matéria orgânica das florestas, ele alimenta os micro-organismos que vivem nos leitos, gerando assim os gases liberados no ar.

Acreditava-se que as regiões mais planas e menos caudalosas dos rios, como a região brasileira do Amazonas, fossem responsáveis pela maior parte das emissões. O estudo aponta, contudo, que as cabeceiras e os piemontes, região na base das montanhas onde chega o fluxo de água, são as maiores responsáveis por essa troca.

Isso não significa que a ação humana seja minoritária. A principal hipótese para o resultado surpreendente é o desequilíbrio orgânico causado pelo aumento do desmatamento nessa região e o impacto na biodiversidade consequente da exploração hidrelétrica.

