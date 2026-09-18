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Ciência

O mundo microscópico através das lentes do prêmio Nikon Small World in Motion; assista aos vídeos

Premiação eleva a ciência e há mais de uma década mostra a evolução da vida microscópica na biologia através de vídeos

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 19h00 | Atualizado em 18 set 2026, 19h00
Microscopia de células com cílios verdes vibrantes no topo, uma camada intermediária vermelha com núcleos azuis e uma base roxa escura
Premiação traz para os holofotes poder da microscopia para a ciência (Ning Xu/Universidade de Tsinghua/Divulgação)
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Na última quarta-feira, 16, a Nikon anunciou os vencedores do 16º Prêmio Nikon Small World in Motion, competição realizada pela empresa que premia as melhores e mais dinâmicas capturas em vídeo de contextos microscópicos. O vencedor foi o médico chinês Ning Xu,  que registrou o funcionamento dos cílios respiratórios dentro do pulmão de uma criança com discinesia ciliar primária (DCP), condição genética rara que impede o movimento correto dessas estruturas. 

O prêmio Nikon Small World começou em 1975, como forma de premiar e reconhecer esforços da ciência para capturar, através da fotografia, partes microscópicas da vida. A partir de 2011 a organização do prêmio adicionou uma nova categoria, o Nikon Small World in Motion, que premia os esforços científicos que capturaram a vida microscópica através de vídeos. Os vencedores do segundo e terceiro lugar registraram um nematódeo minúsculo ao interagir com um microrganismo do gênero Dileptus, e uma éfira, um dos primeiros estágios de vida de uma água viva bebê, presa em uma gota d’água.

O médico Ning Xu capturou o funcionamento desses cílios respiratórios com técnicas de microscopia de super resolução difrativa, com ampliação da lente objetiva do microscópio de 100 vezes. O registrou exibiu o funcionamento anormal dos cílios respiratórios de uma criança com DCP, doença que faz com que eles se movimentem de forma errática e causem acúmulo crônico de muco e irritações. O médico e sua equipe tiveram que utilizar diferentes ondas de luz para conseguir capturar a imagem, já que a amostra do paciente precisava permanecer viva sob o microscópio e o vídeo precisava capturar o movimento natural dos cílios. 

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Para Xu, os vídeos do movimento ciliar ajudam o público a compreender por completo as nuances da doença. “Quando as pessoas assistem aos cílios batendo, eles entendem de imediato que algo belo e importante está acontecendo dentro de nós”.  O médico explica que muito de seu trabalho está escrito em artigos, e por isso pode ser difícil compreender de forma clara como certas doenças funcionam. “Eu acredito que a competição transforma a microscopia em uma linguagem compartilhada”, finaliza. 

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No caso do segundo lugar da premiação, o pesquisador vietnamita Nguyen Nam Nhat registrou com uma lente microscópica com ampliação de 40 vezes a interação entre um microrganismo nematódeo e um do gênero Dipletus, com a técnica de contraste de interferência diferencial. 

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O terceiro lugar da premiação foi dado ao fotógrafo microscópico Benedikt Pleyer, que registrou a “clausura” de uma éfira dentro de uma gota d´água. A éfira é um dos primeiros estágios de formação de uma água viva, e pode ser considerada uma versão “mini” do animal. Nos registros de Pleyer, ele captura um desses espécimes nadando dentro de uma gota de água. A captura foi feita com a técnica Darkfield (que cria contraste com organismos transparentes) e com 25 vezes de ampliação. 

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