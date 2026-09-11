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Ciência

O mistério por trás do encolhimento de Mercúrio revelado por novo estudo

Planeta que já diminuía de tamanho pode ter se tornado ainda menor do que a ciência esperava

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 20h07
Superfície cinzenta e craterada de Mercúrio, com raios brilhantes de material ejetado visíveis em torno de algumas crateras, contra o fundo escuro do espaço
A superfície fotografada de Mercúrio (Nasa/Reprodução)
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No Sistema Solar, a Terra é o terceiro planeta depois do Sol, na distância perfeita para garantir a criação de uma atmosfera e de vida como conhecemos. O primeiro planeta, porém, é Mercúrio, cheio de crateras, cordilheiras e despenhadeiros. “Vivo” há bilhões de anos, o astro tem sofrido com o passar do tempo de um mal similar às frutas quando envelhecem: o tamanho de Mercúrio diminuiu cerca de 10 quilômetros, de acordo com um novo estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Hokkaido, Universidade de Tóquio e do Centro Aeroespacial Alemão (DLR). 

Publicado na Geophysical Research Letters, o estudo avaliou o nível de “diminuição” de Mercúrio. O planeta, com o passar do tempo, perdeu parte de sua força interna com o resfriamento de seu núcleo. A partir do momento em que isso acontece, a movimentação de suas placas tectônicas muda, e o planeta passou a ficar cada vez mais “enrugado” com novas formações geológicas como escarpas e despenhadeiros. 

O fato do planeta estar encolhendo não é uma novidade para a ciência, que já acompanha esse fator há algum tempo. A medição do tamanho de Mercúrio leva em conta algumas “estruturas de encurtamento”, formações geológicas que mostram o quanto o astro encolheu. Quanto mais existem, mais mostra que ele diminuiu seu tamanho. Apesar disso, os cientistas descobriram que esse método pode ter apagado alguns dados. 

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Isso acontece porque, ao mesmo tempo em que as formações mostram o quanto o planeta encolheu, áreas de impacto na superfície do planeta, em especial as mais “jovens”, podem apagar esses rastros. Os pesquisadores compararam as áreas mais limpas da superfície — que tornam mais fácil observar os sinais de encolhimento — com as áreas mais acidentadas. Quando um novo impacto acontece, a dispersão de elementos da superfície pode cobrir as marcas que permitam o cálculo da diminuição do planeta. 

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Por causa disso, os pesquisadores compararam os dados antigos e aplicaram uma nova forma de observação, que levou em conta as novas informações descobertas. Com isso, a contração do raio de Mercúrio, que era de 8,3 quilômetros, aumentou para 11,6 quilômetros, valor que ainda é visto como subestimado pelos pesquisadores.

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Para o pesquisador principal do estudo, Gaku Nishiyama, a superfície do planeta é um registro vivo de como ele tem resfriado e se contraído. “Ainda assim, o registro está incompleto”, explica. “Comparamos um mapa global da superfície acidentada de Mercúrio com mapas das estruturas de encurtamento e contração. Levando em conta o efeito do terreno, Mercúrio encolheu consideravelmente mais do que os registros sugeriam”, finaliza.

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