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Ciência

O meteorito de Marte encontrado no Saara com bilhões de anos e sinais de água em seu interior

Formado por uma diversidade de minerais, a análise da composição química da rocha mostra que, antigamente, Marte teve grandes porções de água

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 19h03
Planeta Marte, com sua superfície avermelhada e crateras escuras visíveis, flutuando no espaço escuro salpicado de estrelas
Planeta é um dos principais focos da pesquisa astronômica (SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images)
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O meteorito de Marte encontrado no Saara com bilhões de anos e sinais de água em seu interior Priorize VEJA no Google

Em 2022, um meteorito de coloração avermelhada foi encontrada em Mali, na região que compreende o Deserto do Saara. Chamado de Teghaza 001, o meteorito saiu da crosta de Marte há pelo menos 4,1 bilhão de anos, e pode ser a rocha — diretamente do Planeta Vermelho — mais velha já encontrada na história da Terra. Agora, análises recentes trazem à ciência indícios de que, durante algum período, Marte teve corpos d’água. 

Ao todo, existem 435 meteoritos conhecidos no planeta Terra que vieram, com absoluta certeza, do Planeta Vermelho. O Teghaza 001 é especial não só pela (gigantesca) idade geológica, mas também por sua composição. Através dela, os pesquisadores responsáveis por seu estudo chegaram a uma evidência nova de que, há milhões de anos atrás, houve água de forma abundante na superfície de Marte, o que pode ter sido primordial para o crescimento de microrganismos. 

O meteorito do Saara é formado por um tipo de rocha áspera chamada de gabro. O seu interior revela que, durante o período de resfriamento da superfície de Marte, a rocha entrou em contato com corpos d’água. Esse tipo de rocha fazia parte da superfície do Planeta Vermelho, mas foi formada a partir de magma vindo do interior do corpo celeste. Hoje, o planeta vizinho da Terra é geralmente frio e seco, sem grandes formações além daquelas que são geológicas, mas pode ter tido grandes formações de água no passado, com lagos, rios e oceanos inteiros, ao menos no Hemisfério Norte do planeta. 

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A certeza sobre a presença de água não é por acaso. Dentro da composição química da rocha, podem ser encontrados isótopos dos elementos oxigênio e hidrogênio. Esses registros mostram que a água percolava pela crosta da superfície de Marte, e se misturava com rochas derretidas de outras faixas de terra do planeta. A água é vista como um dos ingredientes mais necessários para a existência de vida. 

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Os meteoritos marcianos

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O meteorito Teghaza 001 foi descoberto quebrado em oito pedaços no deserto do Saara, a cerca de 34 quilômetros da vila Bir Chali, no Mali. Os principais minerais da rocha são feldspato (um conjunto de mineirais, muito presente na crosta terrestre) e o piroxênio. Além disso, também carregava cristais de zircônio junto do elemento urânio. Foi através do decaimento do urânio que os pesquisadores conseguiram discernir a idade do meteorito. 

Para o cientista planetário do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, Yang Liu, “os meteoritos marcianos são nossa única amostra de Marte, e formam a base de nosso conhecimento sobre a formação e diferenciação da Marte jovem, e permitem que avaliemos em laboratório se a Marte antiga poderia ter sustentado condições habitáveis”. 

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