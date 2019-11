O grande esquema de venda online de joias falsas no Reino Unido

De acordo com o levantamento, aproximadamente 150 mil itens de ouro sem certificação podem estar à venda no Reino Unido. É enorme o risco de, portanto, essas joias serem falsas, uma vez que não foram autenticadas. O grande número de produtos que estão sendo comercializados sem permissão na região constitui uma questão de preocupação pública.

No entanto, segundo os pesquisadores, tanto os legisladores quanto os donos de grandes sites de compra e venda não têm agido de acordo com a lei. Para os cientistas, é preciso criar mecanismos de proteção ao consumidor que faça com que esses itens ilegais não estejam mais presentes na internet.