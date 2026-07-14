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Ciência

O evento que integra ciência, liderança feminina e equidade na oncologia chega a São Paulo

Encontro debate o tratamento de casos complexos de câncer de mama e estratégias para fortalecer o protagonismo das mulheres na medicina

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 18h30 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h00
Pessoas assistem a um painel de discussão em um palco com iluminação rosa e roxa. Uma mulher fala em um púlpito central, enquanto outras três pessoas sentam-se em poltronas brancas, duas mulheres e um homem. O fundo exibe os logos weeWalks e NOVARTIS em painéis verticais
WEEM Talks 2026 chega a São Paulo nos dias 31 de julho e 1º de agosto, unindo ciência, liderança feminina e equidade na oncologia mamária (grupo WEEM/Divulgação)
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O evento que integra ciência, liderança feminina e equidade na oncologia chega a São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

Entre 31 de julho e 1º de agosto, a cidade de São Paulo recebe o WEEM Talks 2026, evento que integra Ciência, Liderança Feminina e Equidade na Oncologia Mamária. A proposta visa abordar o tratamento de casos complexos de câncer de mama com o fortalecimento do protagonismo das mulheres na medicina.

O encontro, que chega à terceira edição, reúne médicas especialistas de todo o país e já está consolidado pelo seu modelo inovador. A conferência se difere pelo formato de “Zonas Cinzentas”, que busca, por meio da resolução interativa, respostas para os casos clínicos de difícil entendimento, o que demanda uma visão multidisciplinar e humanizada para o cuidado das pacientes.

Mas o evento também traz para o centro dos debates discussões sobre gestão de carreira, saúde mental e o desenvolvimento de competências comportamentais para médicas. O tratamento desses temas é visto como estratégico para capacitar as profissionais e combater a sub-representação feminina em cargos diretivos.

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A Dra. Adriana Magalhães Freitas, mastologista e uma das organizadoras do WEEM Talks 2026, avalia que “é preciso abrir mais espaço e oportunidades para que as mulheres façam o que fazem de melhor: aliar a altíssima competência técnica à empatia e ao cuidado. No final, quem mais se beneficia é a paciente oncológica, que passa a contar com um olhar muito mais plural, inclusivo e humanizado”, pontua.

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Palestrantes de renome nacional e internacional já estão confirmadas na programação oficial, como Jeane Tsutsui, médica cardiologista e CEO do Grupo Fleury; Gabriela Prior, diretora sênior de Assuntos Médicos da Daiichi-Sankyo Brasil; Regina Giannetti, jornalista e criadora do Autoconsciente Podcast; a Dra. Monica Morrow, referência internacional do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que fará uma participação especial em vídeo, entre outras.

Serviço – WEEM Talks 2026

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Data: 31 de julho e 1º de agosto de 2026

Local: Hotel InterContinental São Paulo (Alameda Santos, 1123 – Jardim Paulista, São Paulo/SP)

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Inscrições e informações adicionais em: https://www.weem.org.br

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