O esqueleto raro de dinossauro vendido por valor colossal em leilão

Um esqueleto de Nanotyrannus, um dinossauro raro que chegou a ser confundido com o Tyrannosaurus rex, foi arrematado pelo valor colossal de US$ 47,3 milhões (R$ 253 milhões, na cotação atual) em leilão organizado pela Sotheby’s em Nova York, na terça-feira, 27. A disputa durou 12 minutos, segundo a instituição, e o comprador ainda não foi identificado publicamente. É o segundo maior valor para um fóssil já leiloado: em julho, um T. rex apelidado de Gus foi vendido por US$ 50,1 milhões (R$ 268 milhões hoje).

O Nanotyrannus é considerado um parente menor do T. rex – anteriormente, chegou a ser definido como um adolescente da espécie por alguns cientistas, até que diferenças substancias foram identificadas. O esqueleto foi batizado de Jodi, em homenagem a Jodi Pierson, que o descobriu, em 2019, em sua propriedade na Formação Hell Creek, em Montana, nos Estados Unidos. A Sotheby’s estimava que o dinossauro seria vendido por um valor entre US$ 6 milhões e US$ 9 milhões.

O esqueleto mede 5,97 metros de comprimento do nariz à cauda e cerca de 2,93 metros de altura, “compreendendo aproximadamente 191 elementos ósseos fossilizados” e com um “crânio lindamente preservado e praticamente completo”, segundo a casa de leilões, que confirma que ele provavelmente pertencia a um dinossauro adulto. Jodi é apenas um dos “três esqueletos substanciais de Nanotyrannus conhecidos pela ciência, e o primeiro a chegar ao mercado desde que o gênero foi confirmado no outono passado”, diz a Sotheby’s.

A venda e o altíssimo custo do fóssil geraram críticas por parte de alguns membros da comunidade científica. Ao The Guardian, o paleontólogo Thomas R Holtz Jr., da Universidade de Maryland, disse que “fósseis potencialmente significativos para a ciência podem se perder para a pesquisa e para o público quando estão em mãos privadas”. Linda Ivany, professora de paleoecologia evolutiva na Universidade de Syracuse, fez afirmação semelhante ao New York Times: “Esses fósseis incríveis devem permanecer em domínio público para que os cientistas os estudem, para que as crianças se maravilhem e se inspirem, e para que todos possam contemplar mundos de um passado remoto e o que podemos aprender com eles.”