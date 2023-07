Número de artigos científicos produzidos no Brasil cai pela primeira vez

Os artigos científicos são a ferramenta que os pesquisadores utilizam para divulgar os resultados obtidos em seus laboratórios. Em 2022, o número desses trabalhos publicados por autores brasileiros caiu em relação ao ano anterior, algo que nunca havia acontecido desde 1996, quando os dados começaram a ser anotados.

O levantamento foi feito pela Agência Bori, em parceria com a editora Elsevier. De acordo com os dados, no mundo todo, a produção científica cresceu 6,1%, apesar da queda no número de publicações de 23 países. Com um decréscimo de 7,4%, o Brasil liderou essa lista, apresentando uma redução mais proeminente que a da Ucrânia e a da Rússia, que entraram em guerra nesse período.

Dois fatores podem ter influenciado a produção científica brasileira. “Um deles é o efeito da pandemia, que manteve os pesquisadores em casa e paralisou os cursos de pós-graduação”, afirma o cientista de dados da Agência Bori, Estêvão Gamba. “O outro foi o corte de recursos para as áreas de ciência e tecnologia nos últimos quatro anos, o que prejudicou o funcionamento, em especial, das universidades federais.”

Ainda de acordo com ele, independentemente de qual foi o fator que mais contribuiu para essa diminuição, espera-se que ele continue influenciando os resultados dos anos seguintes e que as consequências do fim da emergência sanitária e de eventuais investimentos em ciência só sejam refletidos nos indicadores quantitativos dentro de dois ou três anos.

Uma desaceleração no ritmo de crescimento das publicações brasileiras já estava sendo observada, mas essa foi a primeira vez em que se viu uma redução no número absoluto de publicações em relação ao ano anterior. Essa queda atingiu todas as áreas do conhecimento, mas a redução mais significativa foi observada nas ciências agrárias, com um número 13,7% menor que em 2021.

O Brasil tem tradição nessa área, sendo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) uma de suas principais contribuintes. De acordo com o relatório, a organização foi a que observou uma redução mais significativa entre as 35 instituições de ensino e pesquisa analisadas, próxima dos 18%. Em nota enviada a VEJA, a Embrapa informou que não teve acesso à plataforma utilizada no levantamento, mas confirmou que houve crescimento anual até 2019 e queda no número de publicações nos três anos seguintes – em 2022, foram 2078 artigos, um número 13,5% menor que em 2021.

Os motivos para a queda foram os mesmos apontados pelo relatório, adicionado dos “valores significativos” exigidos pelos periódicos científicos. Apesar disso, o comunicado informa que o número de tecnologias geradas pela empresa aumentou, totalizando 772 em 2022, um aumento de 9,8% em relação ao ano anterior. A nota ainda afirma que a atual gestão tem como prioridade a recuperação do orçamento, algo que tem sido apoiado pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

Com exceção da Universidade Federal de Santa Maria, que, de acordo com o relatório, observou um acréscimo de 0,1% no numero de artigos publicados, todas tiveram redução nesse parâmetro.

Por refletir diretamente o nível de atividade científica do país, o número de artigos publicados é um dos principais indicadores de produtividade, mas ele, sozinho, não reflete a relevância do conhecimento produzido. “Uma redução na quantidade não significa qualidade reduzida”, afirma o vice-presidente de relações acadêmicas da Elsevier na América Latina, Dante Cid. “Na verdade, uma priorização da qualidade dos artigos em vez da quantidade poderia ser uma coisa positiva para o país.”

Nos próximos meses, os pesquisadores continuarão investigando os indicadores científicos brasileiros para compreender melhor os fatores que influenciaram essa redução e investigar se eles também impactaram o nível de influência dos resultados produzidos no país.

