Novo estudo reaviva uma hipótese fascinante sobre complexo funerário de Tutancâmon

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Nova pesquisa com radares de ponta reforça a suspeita de câmaras secretas na tumba de Tutancâmon, reacendendo a esperança de encontrar novos tesouros ou até mesmo a rainha Nefertiti. O Egito aguarda autorização para explorar as áreas detectadas e desvendar um mistério de séculos.

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Quando a tumba de Tutancâmon foi descoberta intocada no Vale dos Reis, em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter ficou surpreso com seu tamanho. “Comparada a outros complexos reais da XVIII Dinastia, percebe-se que essa tumba traz uma modificação”, atestou, destacando o número reduzido de espaços e passagens como uma anomalia. Desde então, a possibilidade de “câmaras secretas” estarem seladas sob o túmulo do faraó movimenta egiptólogos de todo o mundo — especula-se até mesmo que a rainha Nefertiti possa estar enterrada no local. Agora, pesquisa conduzida pelo Amarna Royal Tombs Project (ARTP) reforça a suspeita de que há ali ao menos duas câmaras inexploradas, reacendendo as expectativas de novos achados revolucionários no curto prazo.

Liderada pelo ex-ministro de Antiguidades egípcio Mamdouh Eldamaty, ligado à Universidade Ain Shams, no Cairo, a pesquisa recém-publicada mapeou a tumba — que tem fama de amaldiçoar quem a perturba — com o auxílio de radares topográficos e gravitacionais ultramodernos, coletando dados de densidade do solo no entorno da estrutura conhecida. Mais de 1 000 testes foram realizados, e os resultados apontam a existência de duas regiões com características possivelmente antropomórficas — ou seja, construídas por humanos (veja no quadro). Uma área apontada no mapa se destaca, em particular, por exibir uma zona de baixa densidade combinada a um quadrado de densidade elevada no centro, o que seria o indicador de uma possível câmara funerária intacta.

Para além dos dados mais concretos, os estudiosos também especularam sobre a existência de salas e corredores adicionais — levando em conta, entre outras coisas, a estrutura dos complexos funerários tradicionais da época. “A revisão de testes anteriores, combinada aos dados das tecnologias geofísicas utilizadas agora, sugere fortemente a existência de câmaras adicionais. Estou muito entusiasmado”, disse a VEJA W. Raymond Johnson, ex-diretor do Centro de Levantamento Epigráfico do Instituto de Estudo das Culturas Antigas (Isac) da Universidade de Chicago.

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A hipótese de que a tumba abrigasse câmaras escondidas foi aprofundada em 2015 pelo britânico Nicholas Reeves, que participa do estudo atual. Segundo ele, Tutancâmon, o Rei Tut, que nasceu por volta de 1341 a.C. e ascendeu ao trono aos 9 anos, pode ter sido enterrado na tumba de uma mulher da realeza. Em virtude de sua morte inesperada, aos 19, o complexo já existente teria sido reformado às pressas para sepultá-lo, o que explicaria o tamanho reduzido e as possíveis salas escondidas. A investigação gerou entusiasmo, mas levantamentos posteriores refutaram a teoria. Os achados recentes indicam que nem todas as esperanças estão perdidas: pesquisadores aguardam autorização do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito para perfurar a área e examiná-la com microcâmeras, a fim de averiguar se as suspeitas se confirmam, ou se as anomalias não passam de formações geológicas incomuns. “A hipótese ficou mais robusta, mas é um caso cheio de reviravoltas”, diz Pedro Von Seehausen, coordenador do Laboratório de Egiptologia do Museu Nacional.

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Caso a existência das câmaras se confirme, uma nova corrida se inicia para entender o que está escondido ali. Uma das hipóteses defendidas por Reeves é de que seria o sarcófago de Nefertiti, madrasta de Tutancâmon e mítica rainha do faraó Aquenáton. Depois da morte do marido, ela sumiu dos registros históricos: acredita-se que tenha reinado por um curto período sob um novo nome, mas não há consenso sobre isso. Também não se sabe como foi sua morte ou a localização do seu sarcófago, o que alimenta a hipótese de ela estar enterrada junto de Tutancâmon. Outra possibilidade é a de que as câmaras adicionais sejam depósitos de itens do funeral do faraó. De uma forma ou de outra, o segredo da tumba logo poderá ser decifrado.

Publicado em VEJA de 2 de outubro de 2026, edição nº 3015