Novo estudo derruba os mitos em torno da imensa malha de rodovias da Roma Antiga

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Um estudo recente desafia o famoso provérbio “Todos os caminhos levam a Roma”, revelando que os grandes complexos de tráfego do Império Romano ficavam, na verdade, em entrepostos no Oriente, não na capital. A pesquisa mapeou quase 300 mil km de vias, analisando como engenharia e relevo moldaram essa vasta rede.

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“Todos os caminhos levam a Roma.” Inspirado na antiga malha viária do Império Romano, esse provérbio medieval resume a ideia de que diferentes rotas podem levar a um mesmo destino. A imagem remonta ao apogeu do império, no fim do governo de Trajano (98-117 d.C.), quando a rede de estradas atingiu sua maior extensão. Um estudo que acaba de ser publicado na revista Nature Communications, contudo, sugere que a metáfora nunca foi, a rigor, tão literal. Ao mapear quase 300 000 quilômetros de estradas espalhadas por três continentes, pesquisadores de vários países descobriram que os grandes complexos do tráfego do império ficavam longe de Roma — na verdade, estavam em seus entrepostos no Oriente.

A pesquisa utilizou o Itiner-e, banco de dados digital de alta resolução que reconstitui 299 171 quilômetros de vias romanas em uma área de aproximadamente 5,3 milhões de quilômetros quadrados, da Grã-Bretanha ao Norte da África e ao Oriente Médio. Com esse material, arqueólogos e historiadores analisaram como o relevo, a tecnologia disponível e a organização política moldaram o traçado das estradas antigas e em que medida elas se comparam às rodovias atuais.

A primeira descoberta desafia a crença de que os romanos construíam vias perfeitamente retas. Os engenheiros de fato buscavam sempre o caminho mais direto, mas o relevo impunha limites: cerca de 90,5% das vias foram feitas em inclinação inferior a 16%, teto técnico para o tráfego eficiente de carroças puxadas por animais. Em áreas planas — o noroeste da Europa, o Vale do Pó, trechos do Norte da África —, as estradas eram quase retilíneas. Já em terrenos montanhosos, a sinuosidade disparava.

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Autores como Plínio, o Velho, e Vitrúvio já celebravam a engenharia romana por sua utilidade prática e durabilidade. Os Alpes ilustram bem esse pragmatismo. Apesar de serem a cordilheira mais alta da Europa, as estradas romanas ali registram inclinações mais suaves que em outras regiões montanhosas, como os Pireneus. O motivo, segundo os pesquisadores, foi estratégico: para garantir a conexão da Itália com o restante do continente, os engenheiros romanos recorreram a cortes, terraplanagens e até túneis, em vez de simplesmente aceitarem os obstáculos do terreno.

Uma outra descoberta questiona a centralidade de Roma. Usando ciência de redes, que mede a importância de cada trecho de estrada para conectar o caminho mais curto entre dois pontos, os pesquisadores testaram se a fama de Roma como coração do império se sustentava no mapa. A resposta é não: cidades orientais como Bizâncio (atual Istambul), Ancara e Antioquia mostraram-se mais centrais que a própria capital. A explicação está na geografia de Roma: a cidade dependia de rotas marítimas e fluviais para se abastecer e projetar poder, enquanto a malha terrestre do império funcionava de forma descentralizada, com as capitais provinciais atuando como polos regionais que organizavam o trânsito local, o comércio e o deslocamento de tropas.

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O estudo também rastreou os efeitos dessa engenharia milenar sobre o mapa de hoje. O crescimento mais expressivo da densidade viária moderna ocorreu ao redor de antigos povoados que, ao longo dos séculos, se transformaram em grandes centros urbanos, casos de Birmingham, Bruxelas, Paris e Madri. Nessas cidades, o traçado original romano parece ter funcionado como molde para a expansão do povoamento e das rotas comerciais.

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Ao reconstituir a estrutura da malha viária romana, a pesquisa confirma que a engenharia antiga não ignorava a natureza. Ao contrário, negociava com ela, de forma realista, dentro dos limites da tecnologia disponível. E relativiza o provérbio que atravessou os séculos: nem todos os caminhos levavam a Roma. Muitos, na verdade, contornavam a capital rumo ao Oriente. Mas todas essas rotas se cruzavam na meta de trazer riqueza e poder para um só império.

Publicado em VEJA de 25 de setembro de 2026, edição nº 3014