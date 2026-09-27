🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Ciência

Novo estudo derruba os mitos em torno da imensa malha de rodovias da Roma Antiga

Elas não eram exatamente retas e nem levavam sempre ao coração do império

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 08h00
LINHA RETA - A Via Appia, nas proximidades da capital italiana: engenharia preservada
LINHA RETA - A Via Appia, nas proximidades da capital italiana: engenharia preservada (Antonio Masiello/Getty Images)
Continua após publicidade
Novo estudo derruba os mitos em torno da imensa malha de rodovias da Roma Antiga Priorizar nos meus resultados Google

“Todos os caminhos levam a Roma.” Inspirado na antiga malha viária do Império Romano, esse provérbio medieval resume a ideia de que diferentes rotas podem levar a um mesmo destino. A imagem remonta ao apogeu do império, no fim do governo de Trajano (98-117 d.C.), quando a rede de estradas atingiu sua maior extensão. Um estudo que acaba de ser publicado na revista Nature Communications, contudo, sugere que a metáfora nunca foi, a rigor, tão literal. Ao mapear quase 300 000 quilômetros de estradas espalhadas por três continentes, pesquisadores de vários países descobriram que os grandes complexos do tráfego do império ficavam longe de Roma — na verdade, estavam em seus entrepostos no Oriente.

A pesquisa utilizou o Itiner-e, banco de dados digital de alta resolução que reconstitui 299 171 quilômetros de vias romanas em uma área de aproximadamente 5,3 milhões de quilômetros quadrados, da Grã-Bretanha ao Norte da África e ao Oriente Médio. Com esse material, arqueólogos e historiadores analisaram como o relevo, a tecnologia disponível e a organização política moldaram o traçado das estradas antigas e em que medida elas se comparam às rodovias atuais.

TRAÇOS - Colunas romanas na Turquia (acima) e o Arco de Druso (à dir.), em Roma: construções históricas
TRAÇOS - Colunas romanas na Turquia (acima) e o Arco de Druso (à dir.), em Roma: construções históricas (Richard Sharrocks/Getty Images; Tom Brughmans/.)

A primeira descoberta desafia a crença de que os romanos construíam vias perfeitamente retas. Os engenheiros de fato buscavam sempre o caminho mais direto, mas o relevo impunha limites: cerca de 90,5% das vias foram feitas em inclinação inferior a 16%, teto técnico para o tráfego eficiente de carroças puxadas por animais. Em áreas planas — o noroeste da Europa, o Vale do Pó, trechos do Norte da África —, as estradas eram quase retilíneas. Já em terrenos montanhosos, a sinuosidade disparava.

Siga
Continua após a publicidade

Autores como Plínio, o Velho, e Vitrúvio já celebravam a engenharia romana por sua utilidade prática e durabilidade. Os Alpes ilustram bem esse pragmatismo. Apesar de serem a cordilheira mais alta da Europa, as estradas romanas ali registram inclinações mais suaves que em outras regiões montanhosas, como os Pireneus. O motivo, segundo os pesquisadores, foi estratégico: para garantir a conexão da Itália com o restante do continente, os engenheiros romanos recorreram a cortes, terraplanagens e até túneis, em vez de simplesmente aceitarem os obstáculos do terreno.

Uma outra descoberta questiona a centralidade de Roma. Usando ciência de redes, que mede a importância de cada trecho de estrada para conectar o caminho mais curto entre dois pontos, os pesquisadores testaram se a fama de Roma como coração do império se sustentava no mapa. A resposta é não: cidades orientais como Bizâncio (atual Istambul), Ancara e Antioquia mostraram-se mais centrais que a própria capital. A explicação está na geografia de Roma: a cidade dependia de rotas marítimas e fluviais para se abastecer e projetar poder, enquanto a malha terrestre do império funcionava de forma descentralizada, com as capitais provinciais atuando como polos regionais que organizavam o trânsito local, o comércio e o deslocamento de tropas.

Continua após a publicidade

Mapa da rede viária do Império Romano, mostrando estradas em marrom claro conectando cidades como Roma, Bizâncio, Ancara, Antioquia e Birmingham, com legendas explicativas sobre a importância de cada local

O estudo também rastreou os efeitos dessa engenharia milenar sobre o mapa de hoje. O crescimento mais expressivo da densidade viária moderna ocorreu ao redor de antigos povoados que, ao longo dos séculos, se transformaram em grandes centros urbanos, casos de Birmingham, Bruxelas, Paris e Madri. Nessas cidades, o traçado original romano parece ter funcionado como molde para a expansão do povoamento e das rotas comerciais.

Continua após a publicidade

Ao reconstituir a estrutura da malha viária romana, a pesquisa confirma que a engenharia antiga não ignorava a natureza. Ao contrário, negociava com ela, de forma realista, dentro dos limites da tecnologia disponível. E relativiza o provérbio que atravessou os séculos: nem todos os caminhos levavam a Roma. Muitos, na verdade, contornavam a capital rumo ao Oriente. Mas todas essas rotas se cruzavam na meta de trazer riqueza e poder para um só império.

Publicado em VEJA de 25 de setembro de 2026, edição nº 3014

Publicidade
TAGS:
Arqueologia
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).