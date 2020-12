Nova técnica permite produzir fertilizante a partir de urina

Um estudo publicado no último dia 14 no periódico científico New Journal of Chemistry relatou a descoberta de uma nova forma de criar fertilizante a partir de urina. A pesquisa tem diversas aplicações, entre elas a espacial, podendo facilitar a agricultura fora da Terra.

O artigo, publicado por cientistas da Universidade de Ciências de Tóquio, baseou-se em uma tentativa de produzir um tipo de adubo líquido usando como matéria-prima a ureia, principal componente da urina. A ideia era transformar a urina, um dejeto normalmente considerado inútil, em um produto de interesse científico.

Se aplicada em estações espaciais, a técnica não apenas facilitaria a plantação e o cultivo de vegetais, mas ajudaria a dar um fim em parte dos excrementos humanos. O método ainda permitiria certa autonomia às colônias espaciais, que não sofreriam com a falta de fertilizante em momentos de crise se o produto fosse produzido com urina.