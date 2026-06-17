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Ciência

Nova espécie de tubarão que se locomove na terra foi descoberta

O animal mede um metro e utiliza as nadadeiras como membros

Por Gabriel Bussolotti Silveira 17 jun 2026, 17h23 | Atualizado em 18 jun 2026, 10h45
Tubarão-andador de Dudgeon
Tubarão-andador de Dudgeon (Mark Erdmann/University of the Sunshine Coast/Reprodução)
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Nova espécie de tubarão que se locomove na terra foi descoberta Priorize VEJA no Google

Pesquisadores identificaram uma nova espécie de tubarão que consegue se locomover em recifes rasos e até na terra firme. A descoberta foi divulgada em um artigo publicado nesta segunda-feira, 15, no Journal of the Ocean Science Foundation.

A espécie identificada no estudo é localmente conhecida por kadedekedewa, que pode ser traduzido por “tubarão-cachorro” ou “tubarão preguiçoso”, devido ao seu andar lento na terra. Esses tubarões possuem um metro de comprimento e usam as nadadeiras como membros para se rastejar em locais durante a maré baixa. 

O comportamento terrestre os permite encontrar e se alimentar de pequenos invertebrados entre rochas, corais e bancos de algas. O animal que não representa perigo aos humanos foi batizado de Tubarão-andador de Dudgeon (Hemiscyllium dudgeonae) em homenagem à líder da pesquisa Christine Dudgeon, da Universidade de Sunshine Coast (UniSC), na Austrália.

A descoberta

O tubarão-andador foi encontrado na Baía de Milne, no sudeste da Papua Nova Guiné. A equipe de pesquisadores, durante expedições realizadas em 2025, buscava outra espécie, porém o padrão de cores do animal ainda não identificado chamou a atenção: ao invés de manchas semelhantes a leopardo comum de tubarões na região, ele apresentava traços e pontos brancos distribuídos pelo corpo inteiro.

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Dudgeon colheu uma amostra daquele ser vivo desconhecido e a avaliou em um laboratório. A descoberta da nova espécie, algo que não ocorria nesse grupo de tubarões desde 2013, foi confirmada somente após análises genéticas.

Preocupações dos pesquisadores

O tubarão-andador, por ter uma distribuição muito limitada na pequena área da Baía de Milne, torna-se vulnerável. Variáveis no ambiente relacionadas a degradação natural, pesca ou desenvolvimento na costa podem ser muito prejudiciais à esse animal, causando-o extinção. A título de exemplo, cinco das dez espécies do gênero são consideradas pelos cientistas como ameaçadas. Por conta disso, os pesquisadores demonstram preocupação em relação à sua preservação.

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