Nova cédula da libra homenageia o cientista Alan Turing

A nova cédula de 50 libras trará o rosto, a assinatura e uma citação de Alan Turing, conhecido por desvendar os códigos produzidos pela máquina nazista Enigma durante a Segunda Guerra Mundial e pelo pioneirismo na área da computação. A cédula entrará em circulação no dia 23 de junho, aniversário de Turing.

A foto do cientista que estampa a nota foi tirada em 1951, três anos antes de sua morte. Além disso, ela conta com a seguinte frase, dita por Alan Turing durante uma entrevista: “Isto é apenas um gostinho do que está por vir, e apenas uma sombra do que será.”

A cédula será feita de polímeros e não de papel, assim como as notas que homenageiam Winston Churchill (5 libras), Jane Austen (10 libras) e JMV Turner (20 libras). A ideia é prestar tributo a grandes personalidades britânicas, cujas contribuições mudaram a história do mundo para sempre.