Ler Resumo





Uma nova biografia revela a ascensão de Alexandre, de jovem rei a lendário conquistador, superando as expectativas iniciais. O livro de Edmund Richardson, vencedor de prêmio, mergulha na trajetória humana do líder macedônio, explorando suas contradições e o impacto duradouro de seu vasto império, convidando o leitor a desvendar o homem por trás do mito.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Em 336 a.C., Alexandre era um rapaz de 20 anos e nada parecia indicar que entraria para a história como um dos maiores conquistadores da Antiguidade. Após o assassinato de seu pai, Filipe II, assumiu o trono da Macedônia, um reino endividado e com um exército cuja lealdade ainda era duvidosa. Havia desconfiança sobre sua capacidade de dar continuidade ao projeto expansionista do genitor. O jovem monarca, contudo, atravessaria fronteiras, derrotaria impérios e se tornaria uma figura reverenciada como um deus. É essa trajetória que o historiador inglês Edmund Richardson apresenta em Alexander: God, King, Man, lançado em junho deste ano e vencedor do Prêmio Baillie Gifford de 2026. A dúvida sobre o futuro de Alexandre — ainda sem o título “o Grande” — logo perderia sentido: ele estava destinado a superar, em muito, as conquistas do pai.

Publicado após mais de uma década de pesquisas, o livro de Richardson reúne descobertas arqueológicas, documentos antigos e traduções de registros em doze línguas. Entre os materiais consultados estão diários de astrônomos babilônicos que viveram durante seu reinado, além de vestígios de cidades e tumbas de seus antepassados. O historiador percorreu desde catacumbas no Egito até montanhas do Afeganistão para compor uma narrativa que pretende ir além da figura lendária. A proposta é apresentar Alexandre em sua dimensão humana, com medos, contradições e crises de identidade, sem deixar de lado a violência de suas campanhas. Ainda não há informações sobre uma possível tradução da obra para o português.

Ao dar continuidade ao projeto de Filipe II, Alexandre subjugou o mundo grego e conquistou o Império Persa, um dos mais prósperos e longevos da região (confira o quadro). Sua primeira grande prova veio quando precisou enfrentar um adversário muito maior do que ele. Ao avançar sobre o Império Persa, governado por Dario III, encontrou um exército numericamente superior e um soberano que dominava mais de 50 milhões de pessoas. Dario estava tão confiante na vitória que levou a própria família para acompanhar o confronto. Alexandre, por sua vez, enfrentava uma febre que o deixava debilitado, além da insatisfação entre seus soldados. A obra de Richardson acompanha as batalhas com atenção aos detalhes. A biografia, porém, não se resume às conquistas militares.

Continua após a publicidade

Educado por Aristóteles, filósofo e polímata grego, Alexandre também teve sua identidade transformada pela expansão do império. Durante uma passagem pelo Egito, permitiu que fosse reconhecido como filho de Amon, divindade associada a Zeus. Em uma carta à mãe, chegou a se apresentar como descendente do deus egípcio. Em Susa, após uma bebedeira, prometeu pagar as dívidas dos soldados e seus dotes de casamento. Richardson descreve o episódio como uma das ressacas mais caras da história. Entre a veneração e a paranoia, o rei macedônio alcançou tal nível que sua posição, a depender da nação dominada, gerava dúvidas. Na Babilônia, ele era rei; mas, ao chegar ao Egito, tornava-se um ente divino.

Continua após a publicidade

O alcance de suas campanhas ajuda a explicar por que Alexandre continua sendo um dos personagens mais revisitados da Antiguidade mediterrânea. Sua morte, em 323 a.C., provocou a fragmentação dos territórios dominados e contribuiu para o surgimento de novos Estados. Fato é que Alexandre teve impacto enorme sobre o mundo em que viveu. “Sua morte prematura e a consequente fratura desse território deu forma aos reinos helenísticos que marcaram a paisagem política da região nos séculos seguintes”, diz o historiador Danilo Bernardino, especialista no período. Outro legado foi Alexandria, fundada nas campanhas no Egito e que abrigava uma das principais bibliotecas da Antiguidade. O fim da vida do rei, entretanto, esteve longe dessa grandiosidade: debilitado e abalado pela perda de seu melhor amigo, ele morreu na Babilônia com meros 32 anos.

Mesmo com tantos relatos, ainda existem lacunas sobre sua trajetória. “Há perguntas factuais a que dificilmente poderemos responder”, afirma Bernardino. Entre elas, cita as razões para o retorno de Alexandre à Babilônia, o momento em que adotou o diadema como símbolo da realeza e, sobretudo, as circunstâncias de sua morte. A escassez de fontes primárias contribui para que sua figura seja constantemente reinterpretada. “Alexandre se torna uma espécie de massa que o presente modela à sua própria maneira”, observa o historiador.

Continua após a publicidade

No século XIX, ele serviu de referência ao nacionalismo europeu, especialmente na Alemanha; após a II Guerra Mundial, seu império multicultural passou a ser visto como modelo de união entre povos. Mais de 2 000 anos depois, a nova biografia não elucida todas as lacunas, mas ilumina um pouco mais o homem de carne e osso por trás do mito.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022