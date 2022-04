Nasa vai investir US$ 279 milhões em empresas privadas de satélite

A Nasa vem aprofundando sua relação com empresas privadas com o objetivo de acelerar seus planos de exploração espacial. Em vez de desenvolver todas as soluções internamente, a agência espera que esses parceiros criem a infraestrutura que poderá ser usada em futuras missões. Já foram anunciadas iniciativas para levar astronautas à superfície da Lua e desenvolver outras estações espaciais.

Agora, a Nasa divulgou que vai destinar US$ 278,5 milhões a seis empresas privadas de comunicação via satélite, cujos projetos poderão ser utilizados pela agência americana no futuro. Além disso, a estratégia é abrir mão de alguns de seus projetos, como a rede de satélites de comunicação proprietária, para focar em objetivos mais ambiciosos, como a exploração do espaço profundo.

A SpaceX, de Elon Musk, ficou com US$ 69,96 milhões, a maior fatia do financiamento, e a Kuiper Systems LLC, subsidiária da Amazon que está lançando uma constelação de satélites de internet de banda larga, recebeu 67 milhões. A lista inclui ainda a Viasat Incorporated (US$ 53,3 milhões), Telesat U.S. Services (US$ 30,65 milhões), SES Government Solutions (US$ 28,96 milhões) e Inmarsat Government Inc.

Essa é apenas a primeira fase dos investimentos, que devem ser igualados ou superados pelas próprias empresas. No total, a Nasa espera que o valor total do projeto supere US$ 1,5 bilhão ao longo de cinco anos, prazo de duração do contrato.