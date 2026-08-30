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Ciência

Nasa lança o telescópio Roman, que vai investigar mistérios do Universo

Observatório vai buscar novos exoplanetas e estudar matéria e energia escuras

Por Redação VEJA 30 ago 2026, 10h35 | Atualizado em 31 ago 2026, 11h55
Lançamento do telescópio Roman
Lançamento do telescópio Roman (Paul Hennessy/Anadolu/Getty Images)
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A Nasa lançou com sucesso ao espaço neste domingo, 30, o telescópio Roman, que deverá criar um novo “Atlas do Universo” e buscar respostas para vários dos maiores mistérios da física, incluindo aqueles que envolvem a matéria e a energia escuras. O instrumento foi lançado às 7h26 no horário local (8h26 de Brasília) por um foguete Falcon Heavy da SpaceX, a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, Estados Unidos. A Nasa transmitiu a operação em vídeo.

Projetado para oferecer uma visão panorâmica das vastas extensões do espaço, o telescópio espacial Roman “ajudará a desvendar os segredos do universo”, declarou o presidente americano, Donald Trump, na sexta-feira, durante uma cerimônia na sede da Nasa em Houston, Texas. Com mais de doze metros de altura, este moderno observatório foi desenvolvido ao longo de mais de uma década, a um custo superior a 4 bilhões de dólares (20,7 bilhões de reais).

O telescópio recebeu o nome da pioneira astrônoma americana Nancy Grace Roman, conhecida como a “mãe do Hubble”, outro dos principais telescópios da Nasa.

Embora o Hubble tenha revelado que o Universo está se expandindo mais rápido do que se pensava anteriormente, o Roman tentará responder a outros mistérios ainda não resolvidos. “Roman dará à Terra um novo Atlas do Universo”, disse o administrador da Nasa, Jared Isaacman, em abril, quando apresentou o projeto à imprensa.

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Estudar o invisível

Com um campo de visão mais de 100 vezes maior que o do Hubble — e significativamente mais amplo que o do James Webb — o Roman estudará vastas extensões do céu a partir de um ponto de observação a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, uma jornada que levará aproximadamente 100 dias.

Ele foi projetado para funcionar em conjunto com outros observatórios, como o Webb, que oferece maior potência e precisão. Seu objetivo é descobrir milhares de exoplanetas, assim como dezenas de milhares de supernovas, as mortes explosivas de estrelas massivas.

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“Será o maior catálogo de objetos astronômicos já compilado e nos ajudará a entender o quão comuns são sistemas solares como o nosso”, disse Dave Content, responsável técnico do Roman, à AFP.

O novo telescópio também lançará luz sobre dois dos maiores mistérios da física: a matéria escura e a energia escura. Suas origens são desconhecidas, mas acredita-se que, juntas, elas constituam cerca de 95% do universo. Acredita-se que a matéria escura atue como uma espécie de cola gravitacional, enquanto a energia escura seja uma força repulsiva que impulsiona a expansão do universo.

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Graças à sua visão infravermelha, ele será capaz de detectar a luz emitida por objetos celestes bilhões de anos atrás. Dessa forma, ele olhará para o passado, oferecendo aos cientistas uma janela para o passado remoto do universo e os ajudará a compreender melhor esses dois fenômenos misteriosos.

(Com AFP)

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Espaço e Cosmos
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