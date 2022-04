Nasa interrompe ensaio de lançamento de foguete lunar

Na manhã do último domingo, a agência espacial norte-americana Nasa interrompeu o ensaio de uma contagem regressiva de seu novo megafoguete, o Space Launch System. A ideia é que, no futuro próximo, a nave seja usada para levar astronautas à Lua.

De acordo com a agência, houve problemas com a torre de lançamento. Uma nova tentativa ocorrerá nesta segunda-feira.

O Space Launch System tem mais de 98 metros e será empregado nas missões Artemis, novo programa da Nasa para retornar à Lua. O teste de domingo seria o último antes do primeiro lançamento da nave, que se dará sem tripulação provavelmente ainda neste ano.

O ensaio envolvia o bombeamento de mais de 2,7 milhões de litros de oxigênio e hidrogênio líquidos para dentro dos tanques do foguete. Na tarde de sábado, diversas tempestades passaram pela região do teste, com quatro raios atingindo torres de controle e a própria nave.