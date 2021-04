Nasa e SpaceX lançam 4 astronautas rumo à Estação Espacial Internacional

A cápsula espacial Crew Dragon partiu na manhã desta sexta-feira, 23, com destino à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) levando quatro astronautas a bordo. O foguete Falcon 9 saiu do Kennedy Space Center às 5h49 (hora local; 6h49 no horário brasileiro) e essa é a primeira viagem espacial que parte da base de Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, neste ano. Até então, todos os lançamentos haviam sido realizados pela base russa de Baikonur, no Cazaquistão, a bordo da Soyuz.

O foguete SpaceX Falcon 9 lançou a espaçonave Crew Dragon com os astronautas americanos Shane Kimbrough e Megan McArthur, da Nasa; o japonês Akihiko Hoshide, da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, e o francês Thomas Pesquet, da Agência Espacial Europeia. O grupo deve chegar neste sábado, 24, e ficará na estação por seis meses, realizando diversos experimentos científicos.

Até a próxima semana, a ISS ficará “superlotada”, com 11 tripulantes a bordo. A previsão é que quatro astronautas deixem a Estação nos próximos dias – Mike Hopkins, Shannon Walker, Soichi Noguchi e Victor Glover – ainda sem data agendada. As viagens tripuladas americanas estão sendo realizadas entre a Nasa e a SpaceX, empresa privada de Elon Musk, que desenvolve as cápsulas usadas nos lançamentos.