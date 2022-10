Nasa divulga foto de Sol “sorridente”; entenda fenômeno

A Nasa, agência espacial americana, divulgou uma foto do Sol na qual a principal estrela do sistema solar parece sorrir. A imagem foi capturada pelo Solar Dynamics Observatory (Observatório de Dinâmicas Solar), que estuda processos do Sol que afetam a vida na Terra, e divulgada pelo perfil oficial da Nasa. Os traços que aparentam ser um sorriso — quase um emoji redondo com dois olhos e boca —, na verdade, são manchas escuras de buracos coronais e são regiões onde ventos solares são jorrados rapidamente para o espaço.

Confira:

Say cheese! 📸

Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31

