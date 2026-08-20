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Ciência

Nasa desiste de resgate espacial do telescópio Swift, que deve cair na Terra ainda este ano

Parceria com a Katalyst Space tentava estender a vida útil do telescópio, mas espaçonave que faria o resgate perdeu o controle

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 18h49 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h19
Satélite artificial amarelo e cinza orbitando a Terra, com painéis solares abertos, sobre o lado noturno do planeta iluminado por luzes urbanas e o espaço escuro com estrelas
Observatório foi criado em 2004 para analisar explosões de raios gama (NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab/Reprodução)
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A agência espacial americana (Nasa) anunciou na última quarta-feira, 19, que desistiu de recuperar o telescópio Swift, também chamado de Neil Gehrels Swift Observatory, que está fora de sua órbita correta no espaço desde 2025. No último mês, a agência iniciou uma missão relâmpago em parceria com a empresa privada Katalyst Space para tentar estender a vida útil do observatório. 

A missão em parceria com a Katalyst começou em setembro, quando a empresa e a Nasa firmaram um acordo na tentativa de estender a vida útil do telescópio. Ele foi lançado em 2004, com o objetivo de estudar explosões de raios gama, tipo extremamente poderoso de explosão espacial. De início trabalharia por dois anos, mas permaneceu por até 21 anos, quando, em 2025, sua órbita original foi alterada pelo arrasto espacial de outras forças gravitacionais.  

No início de julho, já com o acordo firmado com a Katalyst, a Nasa e a empresa lançaram a espaçonave LINK, que impulsionaria o Swift até outra região espacial, como forma de acertar a órbita e estender a vida do telescópio. Apesar disso, a missão que começou na última quarta-feira, 19, deu errado. De acordo com informações divulgadas pela Nasa, a nave da Katalyst permaneceu por alguns semanas em contato com a Terra, mas começou a exibir comportamentos não esperados, o que impediu a continuidade da missão. 

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Jared Isaacman, administrador da agência, afirmou em nota que “esse não é o resultado que esperávamos, mas não muda por que essa missão valia a tentativa. O time agiu com velocidade extraordinária para tentar dar ao Swift uma chance de continuar seu trabalho na ciência enquanto aumentava suas capacidades que a América precisará no futuro para as tecnologias de satélite”. 

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Apesar da frustração, a equipe responsável pela missão de resgate continuará em contato com a espaçonave LINK, que ainda se aproximará do Swift para avaliar outros aspectos do telescópio e tentar absorver todos os dados possíveis sobre a tecnologia. De acordo com a agência, o Swift entrará novamente na atmosfera da Terra ainda este ano, quando cairá. 

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