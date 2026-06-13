Nasa defende ausência de mulheres na missão Artemis III

Prevista para 2027, a missão Artemis III, da Nasa, será liderada por quatro astronautas do sexo masculino: Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik e Frank Rubio, quadro completamente diferente da missão anterior, que contou com a colaboração de Christina Koch. O anúncio foi feito na terça-feira, 9, e tem causado polêmica desde então, que o administrador Jared Isaacman tentou aplacar por meio de comunicado.

Segundo Isaacman, a Nasa tem observado reações que vão “da decepção à revolta” e a ausência feminina tem motivo prático: astronautas que não foram selecionadas para a Artemis III já estão comprometidas com outras expedições da Estação Espacial Internacional, ou carregam bagagem mais apropriada para missões futuras — que prometem levar humanos até a Lua novamente. Desde 2023, a Nasa promete levar uma mulher à lua pela primeira vez. Atualmente, 15 dos 37 astronautas elegíveis para missões do tipo são do sexo feminino.

“O Escritório de Astronautas designa a tripulação que oferece à missão a melhor chance de cumprir seus objetivos, levando em consideração muitos fatores, incluindo o histórico dos profissionais, como experiência como pilotos de teste, trabalho de desenvolvimento em programas específicos e disponibilidade”, disse ele.

Continua após a publicidade

A Artemis III deve ocorrer no segundo semestre de 2027 e pretende testar dois módulos lunares capazes de transportar astronautas até a superfície do satélite na missão Artemis IV, prevista para 2028. Os testes acontecerão na órbita da Terra, dentro da qual o quarteto passará duas semanas.

Os módulos lunares em questão estão sendo construídos pelas empresas SpaceX, fundada por Elon Musk, e Blue Origin, fundada por Jeff Bezos. Vencerá aquele cuja criação for mais compatível à cápsula Orion, da própria Nasa.