Nasa apresenta novos trajes de astronautas que irão para a Lua

Após confirmar a terceira fase do projeto Artemis, com uma missão para a Lua em 2025 tripulada por pelo menos uma mulher e uma pessoa não-branca, a Nasa apresentou nesta quarta-feira, 15, o traje que os astronautas usarão em suas explorações no terreno lunar. O primeiro protótipo, projetado pela pela Axiom Space por uma bagatela de 228,5 milhões de dólares, foi revelado durante um evento no Centro Espacial de Houston, nos Estados Unidos.

O Artemis III vai pousar astronautas no Pólo Sul da Lua para promover a exploração lunar de longo prazo. Chamado de Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), o traje espacial se baseia nos desenvolvimentos de protótipos anteriores e incorpora a tecnologia mais recente, com mobilidade aprimorada e proteção adicional contra perigos como temperaturas extremas e radiação solar.

O AxEMU apresenta a amplitude de movimento e a flexibilidade necessárias para explorar mais a paisagem lunar, e o traje caberá em uma ampla gama de tripulantes, acomodando pelo menos 90% da população masculina e feminina dos EUA. A Axiom Space continuará a aplicar inovações tecnológicas modernas em sistemas de suporte à vida, vestimentas de pressão e aviônicos à medida que o desenvolvimento continua.

No evento, um funcionário da Axiom experimentou um traje espacial escuro, fazendo agachamentos e torcendo a cintura para demonstrar sua flexibilidade. A empresa disse que a versão final será diferente, inclusive na cor. Os astronautas que caminham na lua terão trajes espaciais mais elegantes e flexíveis, que vêm em tamanhos diferentes quando pisarem na superfície lunar no final desta década.

Exatamente o que será ainda permanece um segredo. A Axiom Space disse que planeja ter novas versões para fins de treinamento até o meio do ano. Os trajes serão brancos como durante o programa Apolo, mais de meio século atrás, de acordo com a empresa. Isso é para que eles possam refletir o calor e manter os futuros caminhantes refrescados.

Através da Artemis, a NASA vai levar a primeira mulher e a primeira pessoa não-branca à Lua, abrindo caminho para uma presença lunar sustentável a longo prazo e se preparar para futuras missões de astronautas a Marte.