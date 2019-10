Narcisistas costumam ter maior qualidade de vida

Segundo estudo da Queen’s University Belfast, da Irlanda, publicado no dia 29, pessoas com traços narcisistas tendem a ser mais estáveis mentalmente, apresentando menores níveis de estresse e baixa vulnerabilidade à depressão. A pesquisa oferece um novo ponto de vista, agora positivo, sobre o narcisismo, que muitas vezes costuma ser tratado como defeito de personalidade.

Os principais tipos de narcisista se dividem em dois: os vulneráveis e os grandiosos. Enquanto os primeiros são defensivos e enxergam os outros como hostis, os segundos frequentemente possuem grande preocupação com status e poder, além de alta autoestima.

A maior pergunta que o estudo buscou responder é: “Se o narcisismo é tão socialmente tóxico, por que ele persiste e por que se encontra em ascensão nas sociedades modernas?” Em uma tentativa de solucionar a questão, os cientistas analisaram o comportamento e a mentalidade de mais de 700 adultos.

Como resultado, os pesquisadores elencaram alguns elementos positivos típicos daqueles que são definidos como narcisistas. O maior destaque foi a resiliência contra sintomas de psicopatologias, a exemplo da depressão. Outro grande achado foi de que os pertencentes à vertente dos grandiosos têm maiores chances de levar uma vida com pouco estresse e grandes níveis de estabilidade psicológica, o que pode ser explicado por sua mentalidade confiante e orientada por metas.

De acordo com os responsáveis pelo estudo, o trabalho serve para ressaltar que, embora nem todas as dimensões do narcisismo sejam boas, alguns de seus aspectos podem culminar em resultados benéficos. Além disso, eles esperam que o resultado ajude a promover a inclusão de portadores de traços psicológicos ou comportamentais considerados negativos, evitando a marginalização desses indivíduos.