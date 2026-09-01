Nancy Grace Roman: quem foi a astrônoma que dá nome ao novo telescópio espacial da Nasa

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Nancy Grace Roman, a pioneira astrônoma e a “Mãe do Hubble”, é a inspiração para o nome do novo telescópio espacial Roman da Nasa. Conheça a trajetória dessa cientista que superou desafios para liderar projetos cruciais, fez descobertas sobre estrelas e impulsionou a exploração cósmica, eternizando seu legado.

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O telescópio espacial Roman, lançado no último domingo, 30, pela Nasa, leva o nome de uma pioneira na agência espacial americana. Nancy Grace Roman foi a primeira chefe de astronomia da agência espacial americana e foi apelidada de “Mãe do Hubble” por liderar o projeto que lançou o revolucionário telescópio espacial em 1990.

Natural de Nashville, Tennessee, Roman soube desde a 7ª série da escola que queria ser astrônoma, apesar dos desafios no seu caminho como mulher. Chegou a ouvir do diretor do departamento de física do Swarthmore College que ele geralmente desencorajava mulheres a cursarem física, mas que Nancy “talvez conseguisse”. Mais do que o diploma da graduação em astronomia que recebeu em 1946 pela instituição, ainda se formou doutora pela Universidade de Chicago três anos mais tarde.

Continuou em Chicago por seis anos e fez descobertas importantes sobre a composição das estrelas que impactavam a evolução da Via Láctea. Com poucas chances de conseguir um cargo fixo na instituição, foi trabalhar no Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos (NRL) onde estudou questões cósmicas através de ondas de rádio.

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Roman chegou à Nasa em 1959 apenas seis meses depois da inauguração da agência, e atuou como chefe de astronomia e relatividade no Escritório de Ciência Espacial, que gerenciava programas e bolsas de pesquisa de astronomia.

A astrônoma relatou ter sido tratada igualmente aos seus pares homens agência, mas, segundo comunicado da Nasa, ela revelou em uma entrevista que sempre adotava o prefixo “Dra.” antes de seu nome, caso contrário “não conseguia passar das secretárias”.

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Seu principal projeto na Nasa foi a liderança no projeto do Telescópio Espacial Hubble. Na década de 1960, criou um comitê de astrônomos e engenheiros para criar o telescópio. Atuou como ponte entre os pesquisadores e o Congresso americano em busca de financiamentos do projeto, convencendo a Nasa e os membros do governo sobre a prioridade de lançar o mais poderoso telescópio até então.

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Por seu papel de liderança, Roman foi apelidada de “Mãe do Telescópio Hubble” por Ed Weiler, cientista-chefe do Hubble até 1998.

Nancy Grace Roman faleceu em 2018, aos 93 anos, mas será eternizada no mais novo telescópio da Nasa nomeado em sua homenagem.

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O telescópio Roman foi projetado para oferecer uma visão panorâmica de vastas extensões do espaço. Com visão infravermelha, a tecnologia do busca ajudar astrônomos na exploração de matéria e energia escura e exoplanetas.