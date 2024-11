Museu Nacional faz ‘vaquinha’ para montar dinossauro gigante

O Dinoprata, conhecido cientificamente como Maxakalisaurus topai, era uma das principais atrações do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Agora, junto aos esforços pela sua reabertura, a instituição faz um financiamento coletivo para reconstruir a peça.

Até agora, a Associação Amigos do Museu Nacional já arrecadou 76,3 mil reais em doações, mas para que consigam receber o montante, precisam arrecadar ao menos 105 mil reais até o próximo dia 15 de novembro. “A motivação, além de conseguir os recursos, é procurar promover o engajamento da sociedade com o principal museu do nosso país”, disse Alexander Kellner, diretor do Museu, em entrevista a VEJA. “A sociedade trabalhando de mãos dadas com a instituição é a maior segurança que uma tragédia como a que ocorreu em 2018 não vai se repetir.”

Como apoiar?

O financiamento coletivo, conhecido popularmente como vaquinha, está sendo feito através da plataforma Benfeitoria. A arrecadação dos 105 mil reais garante a produção e a exposição do crânio do dinossauro, mas são necessários 300 mil para que toda a réplica seja construída.

Quem quiser apoiar pode doar qualquer valor, mas há recompensas para depósitos a partir de 20 reais. Veja quais são as retribuições da campanha:

Santanoraptor – 20 reais : arte digital e nome das redes sociais

Sacisaurus – 50 reais : arte digital, nome nas redes e bottom

Angaturama – 80 reais : ecobag personalizada com a temática do Dinoprata

Aratasaurus – 100 reais : arte digital, nome nas redes e cartela de tatuagem infantil

Staurikosaurus – 180 reais : canga personalizada com a temática do Dinoprata

Amazonsaurus – 250 reais + frete : arte digital, nome nas redes e caneca do Dinoprata

Tietasaura – 500 reais + frete : arte digital, nome nas redes e camiseta personalizada

Brasilotitan – 1000 reais + frete : arte digital, nome nas redes, canga ou toalha e duas camisetas

Oxalaia – 2 mil reais : arte digital, nome nas redes, experiencia no laboratório, visita guiada e ecobag

Berthasaura – 5 mil reais : arte digital, nome nas redes, pré-abertura da sala com um acompanhante

Pycnonemosaurus – 10 mil reais : arte digital, nome nas redes, parede de doadores na sala do dinossauro e três convites para a abertura

Maxakalisaurus – 15 mil reais: arte digital, nome nas redes, parede de doadores e cinco convites para a abertura