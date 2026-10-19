Morre Thais Russomano, referência em medicina espacial, aos 63 anos

A cientista Thais Russomano, referência em medicina espacial, morreu neste sábado, 17, aos 63 anos. Formada na Universidade Federal de Pelotas e com mestrado na Nasa, a pesquisadora estava internada para tratamento de um câncer no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Russomano se tornou uma figura renomada em medicina espacial, ajudando a desenvolver uma inovadora técnica de reanimação cardiopulmonar em microgravidade, o método Evetts-Russomano. A pesquisadora atuou em instituições internacionais como o King’s College de Londres e a Agência Espacial Alemã, mas sem perder seus vínculos no Rio Grande do Sul.

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