Morre nos EUA o primeiro paciente a receber transplante de rim de porco

Quase dois meses após passar por uma cirurgia que marcou a medicina, o americano Richard Slayman, 62, morreu neste domingo, 12. O óbito foi confirmado pelo Hospital Geral de Massachussets, onde aconteceu operação foi liderada pelo nefrologista brasileiro Leonardo Riella, e a equipe médica afirmou em comunicado que não há indícios de que o paciente tenha morrido em decorrência do transplante de rins de porco geneticamente modificados.

Em março, depois de receber alta, Slayman declarou estar tendo uma recuperação sem complicações. “Estou entusiasmado por voltar a passar tempo com a minha família, amigos e entes queridos, livre do fardo da diálise que afetou a minha qualidade de vida durante muitos anos”, disse na ocasião. Rick, como era conhecido, tinha uma doença renal em estágio terminal, diabetes tipo 2 e hipertensão. Já havia passado por um transplante tradicional em 2018, mas o órgão apresentou problemas vasculares. Os rins suínos, utilizados pela primeira vez em uma pessoas vivas, passou por 69 edições genômicas antes do procedimento.