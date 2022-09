Missão Dart: Nasa divulga vídeos do impacto feitos por James Webb e Hubble

A Nasa, a Agência Espacial Americana, divulgou nesta quinta-feira (29) as imagens feitas pelos telescópios Hubble e James Webb do pioneiro experimento do sistema de defesa planetária. Na segunda (26), uma espaçonave enviada há 10 meses chocou-se contra o asteroide Dimorphos, localizado a 11 milhões de quilômetros da Terra. Inicialmente, a Nasa divulgou um vídeo em que mostrava a precisão com que o corpo celeste foi atingido.

Agora, as novas imagens mostra o momento exato da explosão a partir de dois pontos de vista diferentes, mais distantes. Cada animação mostra o impacto por meio de uma animação, produzida em time-lapse.

Com os dados dos dos telescópios, os pesquisadores poderão descobrir mais sobre o impacto, incluindo a composição da superfície de Dimorphos, quanto material foi ejetado na colisão, e a velocidade com que os detritos foram ejetados.

Como cada observatório faz registros em diferentes comprimentos de onda da luz, o James Webb em infravermelho e o Hubble, em luz visível, os astrônomos também poderão entender de forma mais precisa como as partículas se distribuíram após o impacto.

Todas essas informações, combinadas com observações feitas do nosso planeta, vão mostrar de que maneira uma colisão cinética como essa podem alterar a órbita original de um planeta, o objetivo real da missão Dart (sigla em inglês para Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo).