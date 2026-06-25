‘Minanbé’: Cidade maia escondida por quase mil anos é encontrada no México

Dentro da região de Campeche, no México, a Reserva da Biosfera de Calakmul guarda uma série de animais e espécimes de plantas. Além da natureza, o espaço também é casa secreta de uma antiga cidade maia, escondida por cerca de mil anos e somente agora recém-descoberta. As ruínas foram encontradas por uma equipe de pesquisadores do Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH), e teve como líder Ivan Šprajc, arqueólogo com décadas de trabalho na região.

Nomeada “Minanbé”, que significa “não há rotas”, a cidade ficou perdida por tanto tempo graças à vegetação ao seu redor. A região de Campeche, onde foi encontrada, é rica em história maia e tem sido palco de diversas outras descobertas de ruínas nos últimos anos, também pelo instituto mexicano e também como parte das pesquisas de Ivan.

Minanbé carrega em suas “ruas” um templo em formato de pirâmide com cerca de 13 metros de altura e 14 altares e estelas — um tipo de pedra lisa com inscrições em sua frente. Durante o período de vivência da civilização maia, as Planícies Maias do México foram casa para quase 11 milhões de indivíduos, durante o período entre os anos de 600 e 900.

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Com a ajuda de mapeamento LiDAR — tecnologia que permite emitir pulsos em regiões e fazer mapeamentos hiperrealistas do terreno — a incursão atual da equipe continuou a descoberta de outra cidade antiga em 2013, chamada Chactún. À época, foram encontrados palácios, templos, casas e canais hidráulicos, ou seja, um sistema de água na cidade.

Para Minanbé, a equipe de cientistas fez também um mapeamento físico na região. Ivan explica que, em comparação com outros lugares já visitados pela equipe, esse tinha um acesso muito mais difícil. “Nos últimos três anos, é o primeiro que encontramos intacto, sem sinais de vandalismo”.

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Chamam a atenção do espaço o templo em formato de pirâmide que, de acordo com os pesquisadores, têm como característica fazer parte de um período específico da arquitetura maia, do estilo Río Bec — nomeado por uma outra área também da região de Campeche, com muitas ruínas. A região é extremamente rica nesse tipo de história, e o mapeamento LiDAR é uma técnica que tem sido companheira dos pesquisadores ao descobrir esses novos espaços.