Menino de 4 anos derruba e quebra jarro de 3,5 mil anos em museu de Israel

Em visita a um museu de Israel, um menino de 4 anos derrubou por acidente um jarro de 3 500 anos atrás. Em viagem com a família, esta semana, o garoto ficou curioso com o objeto e foi tentar ver o que tinha dentro.

O Museu Hecht, em Haifa, teve uma atitude sóbria. Ao invés de punir a família e pequeno curioso, a direção decidiu convidá-los para uma visita especial e guiada pelas salas e através do acervo.

“Há casos em que itens de exposição são intencionalmente danificados, e tais casos são tratados com grande severidade, incluindo o envolvimento da polícia”, disse Inbal Rivlin, diretor do museu, por meio de comunicado. “Neste caso, no entanto, esta não foi a situação. O jarro foi acidentalmente danificado por uma criança que visitava o museu, e a resposta será proporcional.”

O museu indicou um especialista em conservação para consertar o jarro, que remonta à Idade do Bronze, entre 2200 e 1500 a.C. Esperava-se que o artefato fosse restaurado e colocado de volta no lugar a tempo de receber a família quando eles retornassem neste fim de semana, disse Rivlin.

O museu disse que ainda estava decidindo se o jarro seria colocado de volta em exposição com elementos de proteção adicionais. O museu, localizado no terreno da Universidade de Haifa, e com entrada gratuita, há muito tempo se orgulha de tornar as descobertas arqueológicas que datam do período Calcolítico o mais acessíveis possível.

“O museu acredita que há um charme especial em vivenciar uma descoberta arqueológica sem nenhuma obstrução”, disse Rivlin. “E apesar do raro incidente com o jarro, o Museu Hecht continuará essa tradição.”