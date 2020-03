Megaformatura em São Paulo será mantida em meio a coronavírus

“Foram 5 anos, 10 semestres, 100 disciplinas, 200 horas complementares, e hoje, tão perto do fim dessa história tão bonita, podemos encher o peito de orgulho e gritar que somos (quase) filhas e filhos da PUC!”.

Assim começa a apresentação ao longo cardápio (aperitivos, entradas, pratos quentes, lanches da madrugada, pastéis, doces, etc.), que abastecerá alguns milhares de recém-formados, universitários, familiares e amigos da turma de 2019 do curso de direito da PUC-SP. Os tradicionais bailes de formatura se tornaram eventos gigantescos há algum tempo. Em meio à pandemia causada pelo coronavírus, que já deixou quase 100 brasileiros entre os casos confirmados da Covid-19, uma das maiores festas do tipo manterá a programação na cidade de São Paulo em uma folia realizada pela empresa AGF 360.

A página do Facebook para o evento mostra 3.200 pessoas confirmadas, enquanto o site do São Paulo Expo informa que o local tem capacidade para receber até 7.810 pessoas. Na sexta-feira (13), o ministério da Saúde recomendou o cancelamento ou adiamento de grandes eventos, mas não proibiu que eles aconteçam. Na mesma página, muitas pessoas fizeram anúncios de venda de ingressos nas últimas horas. Outras estão dispostas a comprá-los: “Compro 2 ingressos!! Baratinho, já que tô colocando minha saúde em risco”, disse uma das interessadas.

No ritmo das batidas do funk de MC Kevinho, do sertanejo de Matheus & Kauan e do axé de Jammil, a balada dificilmente permitirá que os foliões mantenham entre si uma distância superior a 2 metros, o recomendado pelo ministério da Saúde em caso de contato com pessoas suspeitas de terem contraído a infecção. Os convites foram vendidos em lotes. O primeiro e o segundo, a 460 reais e a 485 reais, respectivamente, estão esgotados. O terceiro ainda tem ingressos a 500 reais.

No Facebook, o perfil da Comissão Direito PUC-SP 2019 publicou o seguinte comunicado:

“Formandos, familiares e convidados,

Em atenção à preocupação de muitos, passamos aqui pra avisar que as nossas comemorações de formatura seguem mantidas, sem qualquer alteração! Junto com a AGF360, estamos monitorando as orientações oficiais das autoridades médicas e sanitárias do país sobre a COVID-19 (doença mais conhecida como coronavírus). Tais autoridades, até o momento, não manifestaram qualquer necessidade de adiamento ou cancelamento dos nossos eventos!