Marte, no ponto mais próximo da Terra em 15 anos, pode ser visto a olho nu

O Facebook homenageou hoje (31) com uma animação a aproximação de Marte, que está no ponto mais próximo da Terra nos últimos 15 anos. Na descrição, a rede social convida os usuários a observar o fenômeno, visível no Brasil inteiro, em que o astro deve aparecer bem mais brilhante e vermelho no céu.

“O planeta Marte pode parecer distante, mas, na verdade, ele está mais perto de nós agora do que esteve nos últimos 15 anos!”, escreve a rede social. “De todos nós do Facebook, aprecie esse visitante cósmico com seus amigos terráqueos.”

As imagens mostram duas pessoas e um cachorro observando o astro, bem grande e vermelho, a partir da Terra. Em seguida, a câmera faz uma aproximação em Marte e dois “marcianos”, acompanhados de um cãozinho extraterrestre, aparecem admirando nosso planeta com um telescópio.

A animação bem-humorada faz uma referência indireta à descoberta de água líquida debaixo das camadas de gelo em um dos polos do Planeta Vermelho, revelada por cientistas na última quarta-feira (25). Esse achado aumenta a expectativa de que o astro seja capaz de abrigar vida em seu interior.

Como observar Marte

No ponto mais próximo de sua trajetória, o astro deve ficar a 57,59 milhões de quilômetros do nosso planeta. Isso pode parecer muito, considerando que equivale a quase 1.500 vezes a circunferência da Terra, mas é bem próximo em termos astronômicos. A distância entre nosso planeta e o Sol, por exemplo, é de 149,60 milhões de quilômetros.

O Planeta Vermelho se tornará visível, já maior e mais brilhante do que o normal, em todas as regiões do Brasil ao anoitecer. O melhor momento para observá-lo, porém, será de madrugada, pouco antes do nascer do Sol, de acordo com a Nasa.

Não é necessário utilizar binóculos ou telescópios para aproveitar o espetáculo celeste, uma vez que o astro deve estar com brilho suficiente para ser observado a olho nu.

O único momento em que o planeta esteve tão perto de nós na história recente foi em 2003, quando o astro ficou a 55,6 milhões de quilômetros da Terra, a menor distância em 60.000 anos.