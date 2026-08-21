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Ciência

Margareth Dalcolmo e o desafio de dirigir mais novo curso de Medicina do país

Pneumologista falou à coluna GENTE sobre nova graduação da PUC-Rio

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Flávio Monteiro 21 ago 2026, 13h58 | Atualizado em 21 ago 2026, 17h37
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Marareth Dalcomo, pneumologista (Léo Ramos Chaves/.)
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Fundada em 1941, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) se prepara para lançar seu primeiro curso de graduação em medicina no próximo ano. Embora já ofereça uma pós-graduação na área, uma turma de formação inicial ainda não existia na universidade. Para comandar o novo curso, a instituição escolheu a pneumologista Margareth Dalcolmo, pesquisadora da Fiocruz e uma das principais referências do país em doenças respiratórias.

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“Recebi com grande honra o convite para ser a diretora acadêmica, dando o perfil, digamos assim, daquilo que queremos e ambicionamos com esse curso”, disse Dalcolmo, em entrevista à coluna GENTE. “O objetivo é alcançar excelência acadêmica, formando médicos que estejam destinados e, em suma, preparados para responder aos desafios da saúde brasileira”, completou.

Aos 72 anos, Dalcolmo afirma que aceitou o cargo por entender que se tratava de um desafio que precisava enfrentar. “O que me fez aceitar foi saber que a vida não é feita de presentes, mas de desafios. E os desafios existem para serem enfrentados — com firmeza e, evidentemente, também com um pouco de doçura”, explica.

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De acordo com a nova diretora acadêmica, o curso pretende aproveitar toda a estrutura e os recursos oferecidos pela PUC-Rio para formar alunos capazes de alcançar os níveis mais altos nos mecanismos de avaliação, distanciando-se da reputação negativa atribuída a muitos dos novos cursos de medicina criados no país.

“Não temos nada a ver com essas escolas de baixíssima qualidade que, infelizmente, o Brasil permitiu que fossem criadas como se fossem realmente um negócio, cujo único objetivo é obter lucro para grandes grupos econômicos e que estão muito distantes da realidade brasileira”, afirmou.

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