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Ciência

Marca em fóssil revela casos de violência entre os primeiros Homo sapiens

O estudo também conseguiu identificar cáries nos dentes dos vestígios humanos

Por Gabriel Bussolotti Silveira 10 jul 2026, 17h51 | Atualizado em 10 jul 2026, 17h52
Um dos crânios encontrados na caverna de Qafzeh, em Israel
Um dos crânios encontrados na caverna de Qafzeh, em Israel (Marc Charuel/Sygma/Sygma/Getty Images)
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Um grupo de cientistas identificou uma marca de 9 milímetros na mandíbula de um fóssil e a descoberta revela casos de violência entre os primeiros Homo sapiens, segundo pesquisa publicada no dia 30 de junho na revista Scientific Reports

A lesão foi detectada no Qafzeh 25, um vestígio de hominídeo encontrado na caverna de Qafzeh, em Israel. O sítio arqueológico fica na Baixa Galiléia, próximo a Nazaré, e foi ocupado há aproximadamente 92.000 e 145.000 anos. O local reúne restos mortais de 27 indivíduos do Paleolítico Médio.

De acordo com estudo liderado pelo Centro Nacional de Pesquisa para a Evolução Humana (CENIEH), em parceria com pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, a lesão, por conta de seu formato e profundidade, foi causada pelo impacto de um objeto pontiagudo. Em razão disso, a hipótese dos pesquisadores é de que tenha sido uma violência interpessoal. Nesse sentido, a marca se tornaria a evidência mais antiga já identificada de um trauma causado por um conflito de Homo sapiens.

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O golpe teria atingido a mandíbula esquerda e um dos pré-molares inferiores. Através de exames por microtomografia computadorizada de alta resolução, os cientistas presumiram que o indivíduo sobreviveu por um grande período após o ferimento. Ainda assim, por conta da raridade de lesões desse tipo em fósseis do Paleolítico Médio, a marca no crânio pode ter sido gerada por um acidente. A título de exemplo, apenas um caso de violência interpessoal foi descrito em vestígios dos primeiros Homo sapiens.

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Além da lesão, os pesquisadores identificaram cáries no Qafzeh 25. Esse foi considerado o primeiro registro de alterações dentárias desse tipo nos fósseis da caverna de Qafzeh. O estudo também detectou que o corpo foi enterrado pouco tempo após a morte. Entre as evidências que confirmam essa hipótese estão a ausência de marcas de dentes de carnívoros, a exposição prolongada ao ambiente e danos provocados por raízes.

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