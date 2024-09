Mais um mistério? As espantosas bolhas de plasma na pirâmide de Gisé

Fontes inesgotáveis de curiosidades, as pirâmides do Egito não param de surpreender e dar trabalho aos cientistas. A última descoberta, de pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências, revela misteriosas bolhas de plasma que surgiram sobre a pirâmide de Gisé, a mais famosa entre os antigos e complexos monumentos.

Os resultados estão descritos em um estudo publicado na revista Geophysical Research Letters, mas ainda não se sabe exatamente o porquê do fenômeno. Embora a formação de bolhas equatoriais não seja incomum na região, é a primeira vez que elas aparecem em torno da pirâmide.

Impacto na comunicação

Os pesquisadores também tentam descobrir qual impacto poderá causar na Terra, outra incógnita que embora os tenha deixado bastante intrigados, necessita de mais estudos.

Continua após a publicidade

Por enquanto, acredita-se que de alguma forma, as bolhas de plasma, bolsas quentes de gás superaquecido que se formam em baixas latitudes, normalmente após o pôr do sol, possam afetar algo relacionado à comunicação do planeta no futuro.

Para identificar as bolhas, os cientistas chineses usaram um radar ionosférico de longo alcance e de baixa latitude, chamado de LARID – tecnologia de ponta, que a 8 mil quilômetros de distância, desvendou o fenômeno acima da pirâmide de Gisé.