Livro detalha os bastidores da criação da vacina da Pfizer/BioNTech

O desenvolvimento da vacina da BioNTech em parceria com a Pfizer foi um dos grandes marcos científicos de nosso tempo. Assim como outros imunizantes para a Covid-19, deu esperança à sociedade após meses de uma pandemia devastadora que fez o mundo parar. E, agora, os bastidores dessa conquista são o tema de um livro que acaba de chegar às livrarias.

Em A Vacina – A história do casal de cientistas pioneiros no combate ao coronavírus (Intrínseca, 320 págs., R$ 59), o jornalista britânico Joe Miller esmiúça cada etapa dessa jornada, desde o momento que Ugur Sahin, fundador da BioNTech, percebeu que as primeiras notícias vindas de Wuhan, na China, podiam significar que algo muito grave estava a caminho, até o empenho dos órgãos reguladores em trabalhar rapidamente para garantir a segurança da vacina e levá-la às pessoas o quanto antes.

Na entrevista a seguir, Miller fala do processo de escrita, sobre como a história de Sahin e Özlem Türeci, sua esposa e parceira de trabalho, é um exemplo dos benefícios de uma sociedade sem fronteiras, que oferece oportunidades para todos, e aponta as lições que o mundo tirou da pandemia.

Como você teve a ideia para escrever o livro?

Eu não sabia que a história seria tão grande. Eu cobria empresas alemãs para o Financial Times, em Frankfurt, e por conta disso eu soube logo em janeiro de 2020 que fábricas na China estavam sendo fechadas por causa do vírus. E percebi que poderia ser mais sério do que outros achavam na época. Meu editor sugeriu que eu olhasse para as empresas alemãs que estavam desenvolvendo potenciais vacinas contra esse vírus que nem nome tinha ainda. Conversei então com Ugur Sahin, CEO da BioNTech, e ele foi muito paciente. Nossa conversa foi muito interessante e ele me disse que era possível fabricar uma vacina em um ano. Eu não achei que era possível. Mantive contato pensando que talvez acabasse escrevendo uma reportagem sobre como eles falharam, como fabricar uma vacina é tão difícil, e como tantas empresas acabam ficando pelo caminho nessa corrida. Mas em junho de 2020 Sahin me ligou e disse que ela era extremamente promissora. Comecei a pensar: e se essa empresa que ninguém conhece desenvolver a vacina que acabará com a pandemia? Esse foi o começo. Mas eu mentiria se dissesse que sabia desde o começo que essa história ia virar o que virou.

Você mencionou que duvidava que a vacina desenvolvida em apenas um ano seria possível, quanto mais eficaz.

Sim, até porque é uma pergunta legítima. Antes, a vacina mais rápida, contra o ebola, foi desenvolvida em cinco. Como pode essa ter sido criada em tão pouco tempo? E o que tento responder é que, na realidade, não foi tão rápido assim. Em primeiro lugar, a tecnologia vem sendo trabalhada há anos. E, em segundo, quando há vontade, há sempre um jeito. É um processo que envolve uma boa dose de boa vontade de muitos agentes e certa ingenuidade. E, felizmente, esse foi o caso.

Agora, mais de um ano após a chegada da vacina, as pessoas têm a dimensão exata de como ela representou uma descoberta científica enorme?

Na verdade, acho que acontece exatamente o oposto. Por um segundo, todo mundo achou fantástico, mas a pandemia foi tão brutal que a maioria só queria tomar a vacina logo e poder retomar suas vidas normais. Agora, há uma nova crise, e as pessoas já esqueceram do que veio antes. E passaram a esperar outras descobertas nesse mesmo ritmo. Se perguntam se veremos uma vacina contra o câncer no próximo ano.

Ao mesmo tempo em que muitos passaram a se interessar por ciência e biológicos, imunologistas e outros especialistas se tornaram influenciadores, houve um movimento negacionista muito forte de gente que se recusava a seguir regras básicas, como usar máscaras. Como você vê esse fenômeno?

Como dois lados da mesma moeda. A maioria de nós nunca prestou a devida atenção à ciência até que fosse realmente necessário. Não só pessoas nas ruas, mas governantes, investidores, enfim, toda a comunidade global. Tive sorte, como jornalista, de poder passar muito tempo lendo estudos científicos e entender como a imunidade funciona, como as vacinas agem em nosso organismo. Mas foi preciso uma pandemia para fazer com que as pessoas se interessassem por isso, o que mostra uma falha enorme da nossa sociedade. Os conceitos básicos de imunologia são simples, mas o fato de que a maioria não tem essa base é a chave para tantas dúvidas. Houve casos de testes com vacinas que causaram desastres nos anos 1960, mas hoje ela são extremamente mais seguras.

Podemos esperar outras grandes conquistas científicas num ritmo acelerado? Vimos que outras vacinas tiveram avanços significativos por causa do desenvolvimento do imunizante contra a Covid.

Acho que isso só aconteceu porque o sucesso da BioNTech e da Pfizer acabou direcionando maiores investimentos para a área de biotecnologia de forma geral. Mas mesmo esse movimento já está sendo reduzido, o que talvez mostre que os investidores tem apenas uma visão de curto prazo. Mas por alguns meses, várias empresas do setor receberam muito dinheiro. E acho que em breve veremos o quanto o dinheiro pode favorecer a inovação. Mas outro fator muito importante é que houve dedicação dos órgãos reguladores em trabalhar muito mais rapidamente do que eles estão acostumados. Outros projetos, envolvendo tratamentos para câncer e HIV, poderiam ser beneficiados por esse senso de urgência, mas não vemos a mesma dedicação.

Quais lições aprendemos na pandemia?

Vou começar com más notícias. Acho que não aprendemos muito com a pandemia. Na realidade, fico bem preocupado, e não sou o único, em pensar que se um novo patógeno ainda mais mortal que este surgir no futuro, não acredito que nossa resposta será mais eficaz. As organizações que poderiam dar uma resposta centralizada não foram fortalecidas. Mas há algo de positivo, e não tem relação com as vacinas. Quando a pandemia começou, achei que alguns países, não todos, mas alguns, simplesmente diriam que a sociedade inteira não poderia parar apenas por conta de um vírus que a princípio só atacava de forma mais grave os idosos. E não foi o que aconteceu. Mesmo os regimes mais cruéis quiserem seguir por esse caminho. E isso diz muito sobre nós, como pessoas. E do ponto de vista da vacina, acho que ficou claro que nós nunca saberemos de onde a inovação vai vir. E isso é um benefício de uma sociedade aberta. Olhe o caso da BioNTech: duas pessoas com um histórico de imigração que vieram à Alemanha e receberam educação gratuita, foram a ótimas universidades, abriram empresas e contrataram profissionais de diversas nacionalidades. Pessoas com visão e boa vontade podem criar soluções que vão literalmente salvar o mundo.