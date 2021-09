Lançamento bem-sucedido: quatro civis estão orbitando a Terra agora

Inspiration4, a primeira tripulação civil em uma missão orbital, decolou com sucesso do Cabo Canaveral, na Flórida, às 21h03 (horário de Brasília), utilizando o foguete reutilizável Falcon 9 e uma cápsula Dragon adaptada, ambos da empresa aeroespacial SpaceX, de Elon Musk. A bordo estão o bilionário Jared Isaacman, patrocinador da empreitada e benfeitor do hospital St. Jude, do estado americano do Tennessee, que pesquisa a cura do câncer infantil. Acompanham Isaacman, três outros civis: a enfermeira Hayley Arceneaux, o engenheiro Chris Sembroski e a doutora em ciências Sian Proctor. Leia mais sobre o voo e os quatro tripulantes aqui.

Cerca de nove minutos após a decolagem, enquanto o primeiro estágio do Falcon 9 retornava à Terra para fazer seu pouso autônomo, a Dragon alcançava a órbita. Ela viajará agora a 28 mil quilômetros por hora, a quase 600 quilômetros de altitude, orbitando o planeta centenas de vezes até concluir sua jornada de três dias, quando deverá descer no oceano Atlântico com ajuda de paraquedas. Os aventureiros civis terão uma vista admirável do cosmo e da esfera terrestre graças a um domo que foi instalado na nave.

No espaço, a equipe conduzirá experimentos médicos e científicos, enquanto no solo a campanha para arrecadar fundos para o St. Jude continua. Hayley, que é enfermeira no hospital, auxilia crianças a se recuperar do câncer, assim como ela foi ajudada pela instituição quando foi acometida pela doença quanto tinha apenas 10 anos de idade.