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Ciência

Jovens de São Paulo, Porto e Tóquio constroem réplica de carro elétrico em LEGO para enviar ao espaço

Edição brasileira do BEN BUILDERS acontecerá na terça-feira, 13

Por Flávio Monteiro 9 out 2026, 12h59
Quatro pessoas em um ambiente escuro com luzes vermelhas. Uma mulher de cabelos longos e camisa rosa escreve em um caderno, enquanto uma jovem ao seu lado observa. À direita, um homem barbudo de camisa azul e jaqueta clara gesticula, e uma mulher de cabelos ondulados e casaco branco sorri ao fundo. Outra pessoa de camisa rosa aparece parcialmente atrás.
Desafio seleciona 10 equipes de escolas paulistanas (CEiiA/Reprodução)
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Jovens de São Paulo, Porto e Tóquio constroem réplica de carro elétrico em LEGO para enviar ao espaço Priorize VEJA no Google

São Paulo irá receber na terça-feira, 13, a próxima edição do desafio internacional BEN BUILDERES, que convida jovens a desenvolver novas ideias para a mobilidade através de uma réplica em Lego do BEN, um veículo elétrico desenvolvido pelo Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CEiiA). A atividade desafia estudantes selecionados a construir uma réplica do veículo 21 vezes menor que o modelo original.

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No total, 10 equipes de escolas paulistanas serão selecionadas para participar do evento, cujo objetivo é aproximar os jovens ao processo de criação e mostrar que o futuro da mobilidade envolve temas como conectividade, compartilhamento, redução de emissões de carbono, entre outros.

“As próximas gerações não serão apenas usuárias das cidades que estão sendo construídas hoje, mas também poderão participar ativamente da criação de novas soluções para a vida nas cidades”, disse Ana Gonçalves, coordenadora de Future Design do CEiiA.

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O desafio integra uma competição ampla que já passou por Porto, em Portugal, e terá edições em Tóquio, no Japão, e em um país africano ainda não anunciado. As equipes vencedoras de cada país irão integrar uma final internacional, e o projeto que se destacar terá sua miniatura do BEN enviada ao espaço, a bordo de um dos satélites desenvolvidos pelo CEiiA em 2027.

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