James Webb faz registro detalhado dos Pilares da Criação

As colunas de gás hidrogênio e poeira na constelação Serpens, a mais de 6.500 anos-luz de distância da Terra, são uma das mais belas paisagens do cosmo. Conhecidas como Pilares da Criação, já foram registradas por todos os telescópios, sendo que a imagem mais famosa foi feita pelo Hubble em 1995. Agora, o poderoso James Webb também fez um registro dos pilares.

A detalhada fotografia mostra como a estrutura, que na imagem do Hubble parecia uma formação rochosa, é gasosa, e permite o vislumbre da região onde nascem outras estrelas. Essa visão privilegiada é possível por conta da capacidade do James Webb de enxergar os astros com seu detector de luz infravermelha.

Veja a foto completa:

Os três pilares gasosos ficam localizados em uma região conhecida pelos astrônomos como Messier 16 (M16), na Nebulosa da Águia, é uma área de formação ativa de estrelas. De acordo com a Nasa, a imagem, bem como registros posteriores feitos pelo James Webb, ajudarão os pesquisadores a reformular seus modelos de formação de estrelas, identificando contagens muito mais precisas de estrelas recém-formadas, juntamente com as quantidades de gás e poeira na região. Com o tempo, eles começarão a construir uma compreensão mais clara de como as estrelas se formam e saem dessas nuvens empoeiradas ao longo de milhões de anos.

Confira abaixo uma comparação da imagem original feita pelo Hubble em 1995 e o registro atual, feito pelo James Webb.

