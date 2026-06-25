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Ciência

Inteligência artificial decifra pergaminho encontrado em cidade histórica na Itália

A nova tecnologia permitiu ler o documento sem a necessidade de manuseá-lo

Por Gabriel Bussolotti Silveira 25 jun 2026, 13h49
A cidade de Pompéia e o Vesúvio atrás
A cidade de Pompéia e o Vesúvio atrás (Richard Baker/In Pictures/Getty Images)
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Inteligência artificial decifra pergaminho encontrado em cidade histórica na Itália Priorize VEJA no Google

A partir da inteligência artificial e de técnicas avançadas de imagem, pesquisadores conseguem decifrar um pergaminho encontrado em Herculano, cidade histórica na Itália, segundo um comunicado divulgado nesta quinta-feira, 25. O projeto responsável pela leitura do documento é o Vesuvius Challenge, que promove tecnologias para identificar textos presentes em vestígios históricos danificados.

Herculano também foi vítima do grande desastre há quase 2.000 anos, em 79 d.C, no qual a erupção do Monte Vesúvio destruiu Pompéia e seu entorno. Em função desse ocorrido, diversos documentos encontrados em escavações na cidade estão carbonizados. Nesse sentido, esse avanço na técnica de leitura é muito significativo, pois possibilitará entendermos centenas de manuscritos antigos e compreender o que escreviam naquele contexto histórico.

A dificuldade dos pesquisadores

Por conta da idade e de processos envolvendo a erupção, os pergaminhos encontrados em Herculano são muito frágeis e enegrecidos. Essas propriedades os impossibilitam de serem abertos fisicamente sem que haja danos e, consequentemente, de serem lidos.

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Como forma de superar os obstáculos do manuseio, os pesquisadores utilizaram escaneamentos de alta resolução e IA. A partir dessas tecnologias, eles conseguiram “desenrolar virtualmente” os documentos e detectar os textos.

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As descobertas e o que está por vir

Os pesquisadores já escanearam 45 pergaminhos, mas existem mais de 600 documentos encontrados em Herculano que ainda não foram lidos. No material decifrado, os membros do projeto Vesuvius Challenge encontram 70 colunas do texto “Sobre os Vícios, Livro 1”, de provável autoria do filósofo Filodemo.

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Outro pergaminho escaneado foi considerado o documento mais antigo já “desenrolado”, datado de 200-300 a.C.. Em 20 colunas e com mais de 1,5 metro, o texto discute sobre ética, artes e comportamento humano.

Apesar dos avanços tecnológicos e dos documentos a serem lidos, os pesquisadores preveem novas descobertas. Grande parte de Herculano ainda não foi escavada e, por conta disso, acredita-se que muitos itens ainda podem ser descobertos, assim como novas informações sobre a sociedade.

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